6 شركات سمسرة تُهيمن على 92.4% من تنفيذات الأجانب في البورصة المصرية خلال 5 شهور

استحوذت 6 شركات سمسرة على نحو 92.4% من تنفيذات المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية خلال الفترة منذ بداية العام الجاري 2023 وحتى نهاية مايو الماضي، أي خلال فترة 5 شهور .

وحلت شركة “إي إف جي هيرميس الدولية” في الصدارة مستحوذة على النسبة الأكبر بواقع 40% بقيمة تداولات سجلت 19.08مليار جنيه، تلاها شركة “الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية” بنحو 18.7% وبقيمة 8.8 مليار جنيه .

وفي المركز الثالث حلت شركة “أرقام لتداول الأوراق المالية” بنسبة بلغت 13.8% وقيمة تداول سجلت 6.5 مليار جنيه، ثم شركة “التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية” بنسبة 9.4% وقيمة تداول 4.4 مليار جنيه .



وفي المرتبة الخامسة جاءت شركة “اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات” بنسبة 5.5% بقيمة تداول سجلت 2.6 مليار جنيه، ثم “بلتون لتداول الأوراق المالية” بنسبة 5% عند 2.3 مليار جنيه .

تجدر الإشارة إلى أن مبيعات الأجانب في البورصة المصرية ارتفعت في الفترة منذ بداية يناير وحتى نهاية مايو الماضي لتصل إلى 7.4 مليار جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات .