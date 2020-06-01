6 شركات سمسرة تهيمن على 52% من تنفيذات البورصة مايو الماضي

هيمنت 6 شركات سمسرة على 52.3% من تنفيذات البورصة المصرية خلال شهر مايو بقيمة تداول بلغت 17 مليار جنيه.

وتصدرت قائمة شركات تداول الأوراق المالية “المجموعة المالية للسمسرة” بحصة سوقية 18.6% وتداولات 6 مليار جنيه، تلاها “هيرمس” بحصة سوقية 14.5% وتداولات 4.7 مليار جنيه، ثم “التجاري الدولي” بتداولات 2.2 مليار جنيه وحصة سوقية 6.7%.

ورابعًا حلت “برايم” بحصة سوقية 4.3% وتداولات 1.4 مليار جنيه، ثم “فاروس” بحصة سوقية 4.3% أيضًا وتداولات بقيمة 1.4 مليار جنيه أيضًا، وأخيرًا “أرقام” بحصة سوقية 3.9% وتداولات 1.2 مليار جنيه.

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية خلال شهر مايو وسط خسائر لرأس المال السوقي وضغوط بيعية للمستثمرين العرب والأجانب، وذلك بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وأشار تقرير البورصة، الذي وصل “المال” نسخه منه، إلى أن مؤشر “egx30ewi” الرئيسي قد انخفض بنسبة 3.2% ليسجل مستوى 10220 نقطة.

وأوضح التقرير أن مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة قد هبط بنسبة 5.33% إلى 1159 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنحو 6.14% ليغلق عند 1872 نقطة.

وانخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 4%، ما يعادل نحو 23 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 548.7 مليار جنيه مقابل 571.4 مليار جنيه أنهى بها تعاملات شهر أبريل، بحسب التقرير.