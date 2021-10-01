6 شركات سمسرة تستحوذ على 91.2% من تعاملات الأجانب في البورصة المصرية منذ بداية العام

من بينها "المجموعة المالية" و"الأهلي فاروس"

هيمنت 6 شركات سمسرة على 91.2% من تعاملات الأجانب في البورصة المصرية منذ بداية العام، وجاءت المجموعة المالية في الصدارة بحصة سوقية 40.2% وحققت تداولات بقيمة 38.1 مليار جنيه .

وفي المركز الثاني جاءت شركة “الأهلي فاروس” بحصة سوقية 19.9% وقيمة تداول 18.8 مليار جنيه، تلاها شركة “التجاري الدولي” بحصة سوقية 14.3% وقيمة تداول 13.5 مليار جنيه.

ورابعًا حلت شركة “ارقام لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 7.4% وبقيمة تداول 6.9 مليار جنيه، تلاها شركة “بلتون” بحصة سوقية 5.6% وبقيمة تداول 5.2 مليار جنيه .

وفي المركز السادس جاءت شركة “عربية أون لاين” بحصة سوقية 3.8% وبقيمة تداول سجلت 3.5 مليار جنيه .

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بالبورصة المصرية، منذ بداية العام الحالي، بقيمة 2.7 مليار جنيه، بعد استحواذهم على 9.6% من التعاملات.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن العرب فضّلوا الشراء بقيمة 1.9 مليار جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

بينما لم يشر تقرير البورصة إلى حجم تعاملات المصريين وذكر أنهم استحوذوا على 83.7%.

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية انخفاضا جماعيا خلال تعاملات شهر سبتمبر الماضي، مدفوعة بضعوط بيعية للمستثمرين المصريين والأجانب.