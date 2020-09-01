6 شركات سمسرة تستحوذ على نصف تداولات البورصة منذ بداية العام

سيطرت 6 شركات سمسرة على ما يقرب من نصف تنفيذات البورصة المصرية، خلال ال 8 شهور الأولى من العام الحالي، تتضمن السوق الرئيسية وبورصة النيل وخارج المقصورة والسندات والصفقات.

ذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة ، وصل “المال” نسخة منه، أن شركة المجموعة المالية تصدرت المشهد بحصة سوقية قدرها 15.1%.

وأشار تقرير البورصة إلى أن شركة التجاري الدولي احتلّت المرتبة الثانية بحصة 8.3%، ثم هيرميس للوساطة بحصة سوقية بلغت 8.2%.

وأوضح التقرير أن شركة فاروس جاءت في المركز الرابع بحصة 6.7%، ثم بايونيرز لتداول الأوراق المالية 5.7%، تلتها شركة بلتون بنسبة 4.6%..

وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية خلال تعاملات شهر اغسطس المنقضي مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين.

وارتفع مؤشر egx30 الرئيسي قد ارتفع بنسبة 7% ليصل إلى مستوى 11365 نقط.

كما قفز مؤشر egx70ewi للاسهم الصغيرة والمتوسطة 20% إلى 1848 نقطة ومؤشر egx100ewi الاوسع نطاقا بنسبة 17.4% إلى 2763 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة بنسبة 7.7% ما يعادل 45 مليار جنيه ليصل إلى 630.9 مليار جنيه مقابل 585.5 مليار الشهر السابق له.

وبلغ إجمالي قيم التداولات 37.9 مليار جنيه، وسجل الاجانب صافي بيع بقيمة 819.3 مليون جنيه والعرب صافي شراء بقيمة 181.9 مليار جنيه.