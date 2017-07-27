6 شركات سمسرة ترشح للمال 20 سهما سترتفع في أغسطس .. وهبوط 7

المصرية للاتصالات والتجاري الدولي الأبرز.. وبورتو جروب وأسيك للتعدين وبالم هيلز تلحق بها المطاحن في الصورة بدعم بيع الأصول غير المستغقلة ونتائج الأعمال القوية والتوزيعات حديد عز وطلعت مصطفى مرشحة للدخول في "تربيحات" بعد الصعود اللافت في يوليومصطفى طلعت اتسمت حركة البورصة خلال شهر يوليو الجا

المصرية للاتصالات والتجاري الدولي الأبرز.. وبورتو جروب وأسيك للتعدين وبالم هيلز تلحق بها

المطاحن في الصورة بدعم بيع الأصول غير المستغقلة ونتائج الأعمال القوية والتوزيعات

حديد عز وطلعت مصطفى مرشحة للدخول في “تربيحات” بعد الصعود اللافت في يوليو

مصطفى طلعت

اتسمت حركة البورصة خلال شهر يوليو الجاري بالغموض في ظل الاتجاه العرضي لمؤشر البورصة الرئيسي 30 EGX ، وسط قيم تداولات متوسطة الحجم، وضمن حركة تجميعية قوية على الصعيد الفني، لتبدأ الدخول في رحلة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط، بالتزامن مع استهداف المؤشر الرئيسي مستويات 14200 و14500 نقطة.

“كيف ستتحرك الأسهم في أغسطس؟”.. تحاول “المال” الإجابة عن هذا السؤال في التقرير التالي، معتمدة على استطلاع جمع توقعات رؤساء أقسام التحليل الفني ومراكز البحوث في 6 شركات سمسرة، هي “فاروس وبلتون وسيجما وأكيومن وبنك الكويت الوطني، والجذور”.

ويعرض التقرير خريطة لأفضل 20 سهما يتوقع أن تخطف الأضواء وأنظار المتعاملين، بجانب 7 أسهم يرجح أن تتعرض لحركة هبوطية.

العقارات على رأس القائمة الصاعدة





وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن القطاع العقاري والمقاولات مستمر في أداءه الجيد خلال شهر أغسطس المقبل، بقيادة سهم بورتوجروب الذي سيتحرك صوب مستوى0.43 جنيه مقارنة بمستواه الحالى عند 0.40جنيه.

وضمت قائمة الأسهم العقارية التي يتوقع لها أن تقدم أداءً متميزا خلال شهر أغسطس المقبل، عامر جروب الذي سيستهدف مستوى 0.37 جنيه، اذ يتحرك حاليًا عند مستويات 0.32جنيه.

وكذلك سهم بالم هيلز الذي سيستهدف مستوى 3.60 جنيه مقارنة بمستواه الحالي 3.16 جنيه، بالإضافة إلى سهم الصعيد العامة للمقاولات الذي سيتحرك صوب مستوى0.86 جنيه في حين يتداول السهم حاليًا عند 0.72 جنيه.

نصائح بشراء التجاري الدولي والمصرية للاتصالات





ونصح المشاركون في الاستطلاع بشراء أسهم القطاع المصرفي في ضوء استقرار صافي هامش الفائدة الذي يرجع إلى مخصصات الخزانة، إلى جانب توقعات زيادة الإقراض بنهاية عام 2018 مع تغيرات دورة معدلات الفائدة.

وصبت كافة التوقعات لصالح سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر على المؤشر، والذي يستهدف مستويات 91 و92 جنيه، فيما يتداول السهم حاليا حول مستويات 85.19 جنيه.

ويأتي سهم المصرية للاتصالات على رأس قائمة الشركات المرشحة للأداء بقوة خلال الشهر المقبل ، وفقا لرأي المشاركين في الاستطلاع، حيث حددوا تحركات السهم بين مستويات 11.5 و12.5 جنيه، خلال أغسطس، فيما يدور السهم حاليا حول مستوى 10.89 جنيه.

ويعزز من فرص نمو المصرية للاتصالات، حصول الشركة على خدمات الجيل الرابع للمحمول، منذ شهور، بالإضافة إلى التوقعات ببيع حصتها في شركة فودافون مصر والتي تبلغ نحو 45%، رغم حصولها على أرباح مرضية نظير تلك الحصة، وفقا لأراء محللون بالسوق.

تحركات ايجابية لأسيك وأموك وغاز مصر





وتضمنت نتائج الاستطلاع توقعات جيدة لتحركات أسهم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وأبرزها القلعة للاستثمارات المالية وبايونيرز القابضة.

وجاءت ضمن الأسهم المرشحة للصعود، شركة أسيك للتعدين بعد تحول الشركة إلى الربحية خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 232.4 مليون جنيه، مقابل 8.9 مليون جنيه خسائر.

وسيساهم تشغيل حقل الغاز المصري “ظهر” في دعم صعود سهم غاز مصر، بالإضافة الى سهم الاسكندرية للزيوت المعدنية – أموك بعد نتائج الأعمال القوية وتجزئة القيمة الإسمية ودخولها ضمن أسهم المؤشر الرئيسي للسوق.

ورجح المشاركون استفادة بعض الأسهم الأخرى من دخولها إلى مؤشر الكبار، خلال المراجعة الدورية الأخيرة وعلى رأسها الصناعات الكيماوية المصرية كيما، بالإضافة إلى العربية لحليج الأقطان مدعومة بتقسيم الشركة إلى اثنتين، الأولى تختص بالحلج والثانية تختص لإدارة الأصول العقارية التي تمتلكها الشركة.

وأبدى المحللون توقعات إيجابية لقطاع الشحن والتفريغ بقيادة العربية المتحدة للشحن، والمصرية لخدمات النقل “إيجيترانس”، مدعومة بحصد مكاسب التعويم وتحصيل نسبة من إيراداتهم بالعملة الخضراء (الدولار) كذلك المشروعات الضخمة التى يتم تنفيذها.

ليسيكو مصر، من ضمن القائمة بعد قرار الشركة بشراء أسهم خزينة بأسعار أعلى من القيمة السوقية للسهم، كذلك سهم العز للسيراميك والبورسلين “الجوهرة”، والنساجون الشرقيون، وجي بي أوتو، بدعم نتائج الأعمال القوية، بالإضافة إلى سهم راكتا لصناعة الورق.

قطاع المطاحن ضمن المرشحين للمنطقة الخضراء





واتفقت أقسام التحليل الفني بشركتي بلتون وفاروس لتداول الأوراق المالية على التحركات الفنية الجيدة لأسهم قطاع المطاحن، للاستفادة من بيع الأصول العقارية غير المستغلة ونتائج الأعمال القوية والتوزيعات، وحدد بلتون مستوى 50 جنيهاً مستهدفا لسهم مطاحن مصر الوسطى قبل نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وقالت مراكز البحوث إن هناك ما يدعم أداء القطاع مستقبلا منها ترقب السوق الإعلان عن خطة تعديل الأسعار في أغسطس، كذلك الحديث بشأن ضرورة التخلص من الأصول العقارية غير المستغلة، بالإضافة إلى توقع توزيع عائدات تتراوح بين 8-12%، على نتائج السنة المالية 2016-2017 المقرر الإعلان عنها في أغسطس.

الأعصر: بورتور جروب سيبدأ رحلة صعود





وحدد محمد الأعصر رئيس قسم التحليل الفني بشركة بنك الكويت الوطني لتداول الأوراق المالية تحركات بعض الأسهم خلال أغسطس، مؤكداً أنها ستؤدي بطريقة إيجابية، وعلى رأسها سهم المصرية للإتصالات.

وقال الأعصر إن سهم المصرية للاتصالات – الذي يحتل المركز الثاني على مؤشر البورصة الرئيسي بعد التجاري الدولي- يمر حالياً بمرحلة تجميع قوية، حول مستويات الـ 11 جنيهاً، ولديه مستهدفات صعودية خلال الشهر المقبل نحو مستوى 12.5 جنيه.

وأوضح إن سهم بورتو جروب يدخل رحلة صعود نحو 45 قرش، فيما يدور حالياً حول 40 قرش، أما سهم اسيك للتعدين فيدور حول مستوى 14.21 جنيه، ولديه مستهدف حول 16 جنيهاً، كذلك سهم بالم هيلز للتعمير يدور حول 3.16 جنيه ويختبر 3.53 جنيه، خلال أغسطس، بالإضافة إلى سهم العربية لحليج الأقطان الذي يستهدف 5.15 جنيه، ويدور حاليا حول مستوى 4.88 جنيه.

وأضاف: “أما سهم القلعة للاستثمارات المالية فيدور حول 1.05 جنيه، ولديه مستهدف عند 1.30 جنيه، كذلك سهم التجاري الدولي لديه مستهدف 91 جنيه، بينما يدور حالياً بين مستوى 85 جنيه.

وتابع أن سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة سيتحرك صوب 23.25 جنيه، أما سهم جلوبال تليكوم القابضة فسيتحرك صوب مستوى 6.80 جنيه، وأوراسكوم للاتصالات والإعلام نحو 70 قرش، والحديد والصلب يدور حول 4.40 جنيه.

وأكد على التحرك الفني الجيد لأسهم بعض الشركات الحكومية وعلى رأسها شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما، مدعومة بانضمامها لأسهم المؤشر الرئيسي خلال المراجعة الدورية الأخيرة لمؤشرات البورصة، ليختبر 7.80 جنيه، فيما يدور حاليا حول 6.30 جنيه، وكذلك سهم العامة لصناعة الورق “راكتا”، ويدور السهم حول مستوى 4.5 جنيه، ويستهدف 4.26 جنيه.

سامح غريب: 10 أسهم مرشحة للصعود





وفي السياق ذاته، حدد سامح غريب رئيس قسم التحليل الفني بشركة “الجذور” لتداول الأوراق المالية أداء 10 أسهم خلال الشهر المقبل، وأبرزها صعود أسهم المصرية للإتصالات ليختبر 11.5 و12 جنيه، كذلك سهم بورتو جروب ليستهدف 43 و47 قرش، وبالم هيلز لديه يختبر 3.40 و3.60 جنيه، وأسيك للتعدين يختبر 14.50 و14.80 جنيه.

وحدد تحركات بعض الأسهم المرشحة للارتفاع، ومنها سهم غاز مصر الذي يدور حاليا حول 200 جنيه، ولديه مستهدف 225 و250 جنيه، كذلك سهم ليسيكو مصر الذي يدور حاليا حول 5.44 جنيه ولديه مستهدفات 5.75و 6 جنيه، وسهم ايجيترانس الذي يدور حول 10 جنيه حاليا، ولديه مستهدفات فنية عند 10.80 جنيه.

ووفقا لبحوث شركة الجزيرة، فسيختبر سهم العز للسيراميك والبورسلين “الجوهرة” مستويات 8.80 و9.20 جنيه، فيما يدور حاليا حول 8.40 جنيه، كذلك سهم الإسكندرية للزيوت “أموك” ويدور حول 10.40 جنيه حاليا ويختبر 11 و11.5 جنيه.

محمد الجمل يتوقع أداءًجيدا لسهم العربية للأقطان

وقال محمد الجمل المحلل الفني بشركة “سيجما” لتداول الأوراق المالية إن هناك عدد من الأسهم مرشحة للأداء بشكل إيجابي، خلال أغسطس، على رأسها العربية لحليج الأقطان، ولديه مستهدف 5.30 خلال أغسطس، كذلك سهم بالم هيلز الذي يستهدف 3.40 جنيه .

وسهم بايونيرز القابضة الذي يستهدف 9.80 و10.20 جنيه، وسهم إيجيترانس سيستهدف 11.17 جنيه، كذلك سهم العربية المتحدة للشحن سيستهدف 96 جنيه، بالإضافة إلى سهم الصعيد العامة للمقاولات يمر بمرحلة تجميع بين مستويات 71 و74 قرش ولديه مستهدف 86 قرش، في حين يدخل سهمي طلعت مصطفى القابضة وحديد عز في مرحلة جني الأرباح.

هشام حسن: التجاري الدولي سيواصل مشواره لـ 92 جنيه





وحدد هشام حسن رئيس قسم التحليل الفني بشركة “أكيومن” لتداول الأوراق المالية توقعاته في أسهم البنك التجاري الدولي ويتحرك نحو مستويات 91 و92 جنيه، وجهينة في حال استقراره اعلى 7.45 جنيه تكون لديه مستهدفات 8.44 و8.50 و9 جنيه، وبايونيرز يتحرك نحو 10.5 جنيه في حال البقاء أعلى 8.5 جنيه، وطلعت مصطفى استقراره أعلى 7.30 جنيه يكون مرشح لاستهداف 8 و8.75 جنيه.

أما سهم حديد عز يختبر 19.5 جنيه بشرط التماسك اعلى 17.20 جنيه، وهيرميس في حال استقراره اعلى 22 جنيه يكون مؤهل لملامسة 26 جنيه، والنساجون الشرقيون لديه مستهدف 20 جنيه، وجي بي أوتو 2.20 و2.30 جنيه، وعامر جروب 37 قرش مستهدف، والمصرية للاتصالات يختبر 11.70 جنيه، وبالم هيلز يتحرك بين 3.30 و3.70 جنيه.

7 أسهم في المنطقة الحمراء





ورأى الأعصر أن هناك بعض الأسهم سيكون أدائها تقليديا ومرشحة للتحول إلى الحركة العرضية الهابطة، وفي مقدمتها سهم حديد عز حيث الذي يدور حاليا حول مستوى 17.18 جنيه، ومن المتوقع وصوله إلى 16 جنيه، كذلك سهم جهينة للصناعات الغذائية الذي يدور حول مستوى 7.11 جنيه، ومن المرشح هبوطه إلى 6.80 جنيه.

وأضاف: “سهم إعمار مصر يدور أيضاً حول 2.71 جنيه، ومرشح للهبوط إلى 2.50 جنيه، كذلك سهم مصر الجديدة للإسكان الذي رُشح للهبوط إلى 24 جنيه، وسهم السادس من أكتوبر للتعمير “سوديك” يدور حول 14.35 جنيه ولديه مستهدفات 13.80 جنيه”، وسيتراجع سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة إلى مستوى 7 جنيهات.

من جهته رشح غريب أيضا سهم الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” للتراجع بين مستويات 280 و225 جنيه، فيما يدور السهم حول مستوى 300 جنيه حاليا.

وقال إن سهم جهينة للصناعات الغذائية سيدور حول 7.5 جنيه ومستهدف الهبوط إلى 7 جنيه، والسادس من أكتوبر “سوديك” يتحرك عرضيا بين 13.75 و14.70 جنيه، ومصر الجديدة للإسكان دخل في اتجاه عرضي بين 25 و27.5 جنيه، وطلعت مصطفى بين 7.30 و7.75 جنيه.

الأسهم المرشحة للصعود فى شهر أغسطس

م إسم السهم المتوقع خلال شهر اغسطس اغلاق جلسة الخميس 27 يوليو 1 المصرية للإتصالات 11.5 – 12.5 جنيه 10.89 جنيه 2 بورتو جروب 43 – 47 قرش 0.40 قرش 3 اسيك للتعدين 14.50 – 16جنيه 14.21 جنيه 4 بالم هيلز للتعمير 3.40 – 3.60 جنيه 3.16 جنيه 5 الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” 7.80 جنيه 6.30 جنيه 6 العامة لصناعة الورق “راكتا” 5.5 جنيه 4.26 جنيه 7 العربية لحليج الأقطان 5.15 جنيه 4.88 جنيه 8 القلعة للإستثمارات المالية 1.30 جنيه 1.05 جنيه 9 التجاري الدولي 91 – 92 جنيه 85.19 جنيه 10 المصرية لخدمات النقل “إيجيترانس” 10.80 – 11.17 جنيه 9.63 جنيه 11 العز للسيراميك والبورسلين “الجوهرة” 8.40 – 9.20 جنيه 7.97 جنيه 12 الاسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” 11 – 11.5 جنيه 10.37 جنيه 13 بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية 9.80 – 10.20 جنيه 9.18 جنيه 14 الصعيد العامة للمقاولات 86 قرش 0.72 قرش 15 العربية المتحدة للشحن 96 قرش 0.79 قرش 16 النساجون الشرقيون 20 جنيه 18.82 جنيه 17 عامر جروب 37 قرش 0.32 قرش 18 جي بي أوتو 2.20 – 2.30 جنيه 2.09 جنيه 19 غاز مصر 225 – 250 جنيه 202.79 جنيه 20 مطاحن مصر الوسطى 50 جنيه 47.03 جنيه

المصدر: اقسام البحوث فى بلتون, فاروس, الكويت الوطنى, الجذور, أكيومن, وسيجما

الأسهم المرشحة للتراجع فى أغسطس

المصدر: اقسام البحوث فى بلتون, فاروس, الكويت الوطنى, الجذور, أكيومن, وسيجما