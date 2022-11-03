6 شركات تنظر إمكانية تخصيص 7510 وحدات لعملاء «مبادرة إحلال السيارات»

تنظر 6 شركات منضمة لمبادرة إحلال السيارات القديمة إمكانية تخصيص وحدات لـ7510 من العملاء الراغبين فى اقتناء طرازاتها، وتستحوذ شركة «جى بى أوتو- إيتامكو» على الحصة الأكبر من هذا العدد؛ وفق أحدث الإحصاءات حتى نهاية أكتوبر الماضى.

أوضح الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة إحلال السيارات، أن المبادرة تترقب الحصول على موافقات الشركات على تخصيص وحدات لصالح المستهلكين، تمهيدًا لارسال بياناتهم للبنوك، للنظر فى فرص التمويل للراغبين فى التقسيط.

طارق عوض: «نيسان» و«الأمل» الأكثر تسليمًا حتى نهاية أكتوبر

وأشار عوض إلى أن شركة نيسان إيجيبت جاءت فى صدارة السيارات الأكثر تسليماً للعملاء بواقع 7458 وحدة، تبعتها «الأمل» بنحو 6043 مركبة من «لادا» و«بى واى دى» إلى جانب 960 ميكروباص «زيمكس».

وانتهت مبادرة إحلال السيارات القديمة بوزارة المالية من إجراءات تسليم 24 ألفًا و135 وحدة للعملاء؛ من مختلف الطرازات؛ فيما بلغ عدد الطلبات تحت التنفيذ على الموقع الالكترونى للمبادرة نحو 42 ألفًا و200 عميل، وفق أحدث الإحصاءات حتى نهاية أكتوبر.

وأضاف عوض أن شركة «جى بى أوتو غبور» جاءت فى الترتيب الثالث بنحو 6788 وحدة، ثم «المنصور» بتسليم 2300 وحدة من شيفروليه، وتبعتها «المصرية البريطانية» بنحو 486 ميكروباص «زيمكس»، ثم «القصراوى جروب» بعدد 70 وحدة «جولدن دراجون».

ولفت إلى أن عدد السيارات القديمة المخردة بلغ حوالى 24 ألفا؛ موزعة بنحو 21 ألفًا و750 من الملاكى، و740 تاكسى، و1510 ميكروباص.

وتوزعت هذه الوحدات على ساحات التخريد بنحو 21 ألفًا و400 بساحة القاهرة الكبرى، و1480 بالإسكندرية، فيما استحوذت بورسعيد على 410، والسويس 335، والبحر الأحمر 325، إلى جانب 30 مركبة فى الأقصر، و20 بمدينة شرم الشيخ.

وكان عوض قد أعلن أن القطاع المصرفى ينظر حوالى 1200 طلب تمويل؛ بعد الانتهاء من إجراءات تقديم قروض لعملاء آخرين بقيمة تجاوزت 8 مليارات جنيه.

ويبدأ سكان «الأقصر» تسلم السيارات الجديدة التى قاموا بإنهاء إجراءات حجزها خلال الأيام الأولى من نوفمبر الجاري؛ بعد انضمام المحافظة للمبادرة فى مايو الماضى، إلى جانب أسوان ومدينة شرم الشيخ، كجزء من الاستعدادات القائمة لعقد مؤتمر المناخ Cop 27.