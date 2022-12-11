6 شركات تقتنص مزاد القطن بالبحيرة

اقتنصت 6 شركات عاملة فى مجال تجارة الأقطان مزاد محافظة البحيرة، أمس السبت، بإجمالى كميات 28798 قنطارًا.

قالت مصادر لـ«المال» إن سعر القنطار ارتفع بنحو 120 جنيهًا، ليسجل 4560 لصنف جيزة 86، مقابل 4440 جنيهًا الأسبوع الماضى فى المحافظة نفسها.

وتصدرت شركة «النيل الحديثة» قائمة الفائزين بالمزاد، بكميات 10539 قنطارًا، ثم «أبو مضاوى» 8052، و«الإخلاص» 5034، و«ألكان» 2751، و«مصر لحليج الأقطان» 1483، و«الإخوة» 939 قنطارًا .

وذكرت المصادر أن المزاد نُظم فى 15 منطقة تجميع بالمحافظة، وسجل سعر افتتاح المزاد 4280 جنيهًا للقنطار .

يشار إلى أن أعلى سعر لمزادات القطن بلغ 6100 جنيه فى دمياط لصنف جيزة 96 الأسبوع الماضي، و4750 لـ«جيزة 94» بالغربية.

كان الدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية، أكد مؤخرًا أنه تم تسويق 300 ألف قنطار، عبر المنظومة الجديدة لتداول الأقطان من جميع الأصناف وبأسعار مجزية، وتسليمها لمراكز التجميع، وتنافست أكثر من 20 شركة على الشراء.

وأكدت المصادر أنه من المرتقب انطلاق مزادات جديدة فى عدة محافظات، منها كفر الشيخ خلال الساعات القادمة، خاصة مع ارتفاعات أسعار القطن محليًا وعالميًا وزيادة الإقبال على المحصول.

يذكر أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، وتعتمد على البيع من خلال نظام المزاد العلني، وتهدف إلى تنظيم وتحسين عملية التداول، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميًا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.