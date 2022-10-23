 6 شركات تقتنص أكبر مزاد للقطن فى الشرقية بأسعار من 3815 إلى 3900 جنيه

اقتنصت 6 شركات عاملة فى تجارة القطن أكبر مزاد للمحصول بمحافظة الشرقية منذ بداية الموسم الحالى، بإجمالى 17741 قنطارا.

وكشفت مصادر لـ«المال» أن الأسعار تراوحت من 3815 إلى 3900 جنيه للقنطار، بتراجع نحو 300 إلى 375 جنيها عن أول مزاد فى مطلع أكتوبر الجارى.

وأضافت المصادر أن الشركات الفائزة ضمت كلا من «الإخلاص» بنحو 6194 قنطارا و«المجد» بكميات بلغت 3803 ومصر لحليج الأقطان بـ 3642 و«دلتا مصر» بواقع 2016 و«النيل» 1316 قنطاراً، و«أبو مضاوى» 770 مشيرة إلى أن المزادات شملت 28 منطقة تجميع من القرى والكفور بالشرقية.

وبلغت مساحة محصول القطن الموسم الجارى 336 ألف فدان.

جدير بالذكر أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، وتعتمد على بيع المحصول من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع داخل المحافظات حسب المساحات المنزرعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان فيها وتسليمها مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع.