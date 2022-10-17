6 شركات تفوز بمزاد القطن فى الغربية

فازت 6 شركات عاملة فى مجال تجارة الأقطان، بالمزادات التى تم تنظيمها فى محافظة الغربية -أمس- بإجمالى كميات سجلت 3637 قنطارا، وبأسعار تتراوح بين 4060 إلى 4205 جنيهات للقنطار.

كشفت مصادر لـ«المال» أن هناك انخفاضا بنحو 125 جنيها للقنطار، مقارنة بأسعار المزادات التى تمت فى محافظة كفر الشيخ أمس الأول السبت.

وأوضحت أن الكيانات الفائزة شملت كلا من «مصر لحليج الأقطان» التى حصلت على 2130 قنطارا، وشركة «عبد المجيد» بإجمالى 508 قناطير، و«المجد» 362 قنطارا، و«النمراوى» 295 قنطارا، بالإضافة إلى «رجب للأقطان» التى حصلت على 192 قنطارا، و«المحب» نحو 150 قنطارا.

يشار إلى أن إجمالى مساحة محصول القطن المزروعة خلال الموسم الحالى سجلت 336 ألف فدان.

ومن المعروف أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع، وتعتمد على بيع المحصول عبر نظام المزادات فى مراكز للتجميع داخل المحافظات، تتيح أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان وتسليمها مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة. وتهدف المنظومة إلى تحسين وتطوير عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، ومن ثم زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع