اقتصاد وأسواق

6 شركات تفوز بمزاد القطن بالغربية.. وسعر القنطار يسجل 5735 جنيهاً

وتشهد أسعار الأقطان المصرية ارتفاعات كبيرة خلال عام 2021، بلغت نحو 5735، بعدما قفز سعر القنطار بمقدار تجاوز 3635 جنيها للقنطار لأصناف وجه بحرى، عن الموسم الماضى الذى بلغ متوسط سعره 2100 جنيه للقنطار
دعاء حسني 9:12 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21 9:12 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

فازت 6 شركات عاملة فى مجال تجارة الأقطان، فى مزاد القطن الذى تم تنظيمه فى محافظة الغربية، أمس الأحد، وسجل خلاله سعر القنطار 5735 جنيهًا.

وقالت مصادر لـ«المال» إن الشركات الفائزة هى «المحب»، «الإخلاص»، «النيل الحديثة»، «عبد المجيد»، «أولام»، «العمدة».

وأضافت المصادر أن أسعار القطن واصلت الارتفاع، بعدما سجل سعر صنف «جيزة 94»، زيادة بمقدار 120 جنيهًا للقنطار، ليقفز إلى 5735 جنيهًا، مقابل 5615 جنيهًا فى مزاد السبت الماضى.

اقرأ أيضا  مصر ضمن العشر الكبار عالميًا في مبيعات المجوهرات.. والثالثة عربيًا (تفاعلي)

وتشهد أسعار الأقطان المصرية ارتفاعات كبيرة خلال عام 2021، بلغت نحو 5735، بعدما قفز سعر القنطار بمقدار تجاوز 3635 جنيها للقنطار لأصناف وجه بحرى، عن الموسم الماضى الذى بلغ متوسط سعره 2100 جنيه للقنطار.

وعممت الحكومة لأول مرة منظومة المزاد العلنى لتسويق محصول القطن لعام 2021 على كل المحافظات المنتجة للقطن، بعد أن طبقته بشكل جزئى على محافظات كفر الشيخ والشرقية وبنى سويف والفيوم العام الماضى، وبنى سويف والفيوم فى 2019.

اقرأ أيضا  وزير التموين عن ارتفاع الأسعار العالمية: «يا إما نحط راسنا في التراب زي النعامة يا إما نأخذ ذلك مأخذ جد» (فيديو)
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء حسني

ملف الكاتب دعاء حسني

اقرأ أيضاً

ارتفاع الطماطم.. أسعارالخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 1-11-2021

الصاوي أحمد 9:16 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 1-11-2021

محمد مجدي 8:59 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21

أسعار البيض اليوم 1-11-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:30 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21

بورصة الدواجن اليوم 1-11-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:00 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21

بدء تطبيق الحد الأدنى للإقامة في المنشآت الفندقية في مصر

السيد فؤاد 1:46 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21

السيسي ومستشار النمسا يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي وتطورات سد النهضة

المال - خاص 1:21 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21