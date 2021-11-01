6 شركات تفوز بمزاد القطن بالغربية.. وسعر القنطار يسجل 5735 جنيهاً

وتشهد أسعار الأقطان المصرية ارتفاعات كبيرة خلال عام 2021، بلغت نحو 5735، بعدما قفز سعر القنطار بمقدار تجاوز 3635 جنيها للقنطار لأصناف وجه بحرى، عن الموسم الماضى الذى بلغ متوسط سعره 2100 جنيه للقنطار

فازت 6 شركات عاملة فى مجال تجارة الأقطان، فى مزاد القطن الذى تم تنظيمه فى محافظة الغربية، أمس الأحد، وسجل خلاله سعر القنطار 5735 جنيهًا.

وقالت مصادر لـ«المال» إن الشركات الفائزة هى «المحب»، «الإخلاص»، «النيل الحديثة»، «عبد المجيد»، «أولام»، «العمدة».

وأضافت المصادر أن أسعار القطن واصلت الارتفاع، بعدما سجل سعر صنف «جيزة 94»، زيادة بمقدار 120 جنيهًا للقنطار، ليقفز إلى 5735 جنيهًا، مقابل 5615 جنيهًا فى مزاد السبت الماضى.

وتشهد أسعار الأقطان المصرية ارتفاعات كبيرة خلال عام 2021، بلغت نحو 5735، بعدما قفز سعر القنطار بمقدار تجاوز 3635 جنيها للقنطار لأصناف وجه بحرى، عن الموسم الماضى الذى بلغ متوسط سعره 2100 جنيه للقنطار.

وعممت الحكومة لأول مرة منظومة المزاد العلنى لتسويق محصول القطن لعام 2021 على كل المحافظات المنتجة للقطن، بعد أن طبقته بشكل جزئى على محافظات كفر الشيخ والشرقية وبنى سويف والفيوم العام الماضى، وبنى سويف والفيوم فى 2019.