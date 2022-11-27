6 شركات تفوز بمزاد أقطان الدقهلية بسعر 4675 جنيهًا للقنطار

اقتنصت 6 شركات محلية عاملة فى مجال تجارة الأقطان أمس، مزاد الدقهلية، بإجمالى كميات سجلت 16758 قنطارًا، بسعر 4675 جنيهًا لأصناف «جيزة 94».

قالت مصادر لـ«المال» إن الكيانات الفائزة ضمت كلًا من «أبو مضاوى» بواقع 5320 قنطارًا، تلتها «المتحدة» 5083 و«النيل الحديثة» 4205، و«مصر لحليج الأقطان» 1637، و«زهرة المدائن» 380، و«أبو زيد» 133.

وكشفت المصادر أن المزاد نُظم فى 40 نقطة تجميع بمركزى المنصورة وميت يزيد، مشيرة إلى أن السعر الافتتاحى للقنطار سجل 4501 جنيهًا مقابل 4160 فى مزاد 6 نوفمبر الماضي، بزيادة 341 جنيهًا.

وسجلت مساحة محصول القطن المزروعة العام الحالى 336 ألف فدان، وتركز المنظومة على تطوير وتحسين عملية تداول الأقطان، والحفاظ على نظافتها وجودتها، لزيادة تنافسيتها عالميًّا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع.

ويعد العام الحالى هو الرابع لبدء منظومة تداول القطن الجديدة، التى تعتمد على بيع المحصول عبر المزادات فى مراكز التجميع فى المحافظات، حسب المساحات المزروعة.

يذكر أن منظومة تسويق القطن قررت نقل الأقطان المفروزة والمعدة للمزادات المقبلة من مراكز التجميع بمحافظات الدلتا والصعيد، بعد تأجيل المزاد عليها مؤخرًا إلى محالج شركة مصر لحليج الأقطان، وذلك بغرض حمايتها من أضرار تعرضها للهواء، وتحسبًا لسقوط أمطار.

يأتى هذا القرار بعد توقف مزادات الأقطان الفترة الماضية، بسبب اعتراض الشركات على قيمة السعر الافتتاحى.