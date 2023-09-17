6 شركات تطلب من «ميناء الإسكندرية» تمديد فترة تلقى عروض المتنافسين على محطة الصب الجاف 3 شهور

طالبت 6 شركات تتنافس على مشروع إدارة وتشغيل محطة الصب الجاف النظيف بالدخيلة هيئة ميناء الإسكندرية، بتأجيل موعد فض المظاريف الفنية والمالية للمتقدمين المحدد بيوم 9 أكتوبر المقبل، لمدة 3 شهور مقبلة، حتى يتسنى استيفاء الدراسات المطلوبة، حسبما ذكرت مصادر مطلعة.

قالت المصادر لـ”المال” إن الهيئة عقدت جلسة الرد على الاستفسارات مؤخرا، وحضرتها الكيانات التى تنوى الدخول إلى المزايدة، وتصل إلى 6 شركات.

وضمت قائمة الحاضرين من الشركات، الدخيلة للتجارة “ لات للملاحة”، وفينوس إنترناشيونال للشحن والتفريغ ، وأوشن إكسبريس شيبنج، ويونى جرين للشحن والتفريغ، ومجموعة حسن علام، وبان عرب للملاحة، بينما انسحبت 3 شركات كانت قد اشترت كراسة الشروط والتى من أهمها كارجيل للشحن والتفريغ.

ولفتت المصادر التى طلبت عدم الكشف عن هويتها، إلى أن أهم الاستفسارات التى طرحتها الشركات كان ضرورة حصول هيئة الميناء على الموافقة اللازمة فيما يتعلق بارتفاعات المبانى داخل حيز المشروع من الجهات الحكومية وليست الشركة الفائزة.

كما تحفظت الشركات على بند مقابل الانتفاع وسداده بالدولار، لافتة إلى أن الهيئة رفضت خلال الجلسة مناقشة داخل البند باعتباره أساسى ولا يمكن تعديله، خاصة أن المشروع يقوم بالأساس على توفير عدة خدمات ذات قيمة مضافة على البضاعة، وبالتالى يتم تصنيفه كأحد مشروعات التصدير.

وأكدت الشركات أن مدة حق الانتفاع التى نصت عليها كراسة الشروط غير كافية، حيث تصل إلى 30 عاما، وهو غير مناسب لحجم الاستثمارات التى سيتم ضخها، كما طالبت بمساواة مدة حق الانتفاع بالمشروعات التى تم توقيعها مؤخرا بموانئ دمياط وشرق بورسعيد والسخنة.

وطالبت بدراسة الهيئة تقسيم المشروع على مرحلتين يعد مساحة 300 ألف متر مربع مساحة ضخمة، وبالتالى تحتاج إلى تمويل ضخم وضخ رؤوس أموال بالدولار، ليتم على مرحلتين، بالإضافة إلى أن مدة 18 شهرا لتنفيذ ليست كافية.

وشددت الشركات على ضرورة توفير ربط بشبكة الغاز الطبيعى والكهرباء، فيما أكد مسئولو الهيئة أنه لا يوجد مشروعات مربوطة بالغاز الطبيعى سوى شركة الاسترنيكس، وربطه بشبكة الكهرباء والغاز الطبيعى يعد مسئولية الشركة الفائزة بعد التعاقد رسميا.

يشار إلى أن كراسة شروط المشروع نصت على أن الشركة الفائزة ستسدد مقابل حق الانتفاع بالمحطة بالدولار أو ما يعادله بالجنيه وفقا لسعر البنك المركزى فى حينه على أربعة أقساط، وسداد مقابل التداول فى نهاية كل شهر مع الأخذ فى الاعتبار نسبة الزيادة السنوية 3 % سنوياً تراكمياً ابتداءً من السنة الثانية للتشغيل.

وتقدر تكلفة الأعمال الإنشائية التى صرفتها هيئة ميناء الإسكندرية على المحطة بحوالى 1.6 مليار جنيه، وتحتوى على رصيف بطول 1150 مترًا وعمق 15 فضلا عن ظهير خلفى بمساحة 300 ألف متر مربع، ويتوقع أن تستقبل المحطة فور تشغيلها 4 سفن فى وقت واحد.

وتستهدف وزارة النقل تعظيم القيمة المضافة لمشروع المحطة ليكون بمثابة مركز لوجستى متكامل بحجم يتراوح من 6 إلى 7 ملايين طن سنويا، بخلاف المتداول حاليا والبالغ 10 ملايين.