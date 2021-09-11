6 شركات تتنافس لاقتناص أرض نشاط طبى فى العاصمة الإدارية الجديدة

تقدمت 6 شركات لشراء أرض مخصصة لنشاط طبى “مستشفى ” فى العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المخطط الكشف عن الشركة الفائزة فى جلسة صباح الغد بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ونشرت هيئة المجتمعات العمرانية ما يفيد تقدم 6 شركات لشراء قطعة أرض نشاط طبى منها شركة معمار الإشراف، ومستشفى ابن سينا، وجنيف للاستثمار العقارى، ومجموعة إكس المصرية الكويتية العقارية، والمدرسة الإنجليزية الأمريكية للغات وشركة فيورا للتنمية العقارية.

وأوضحت الهيئة أن الشركات السابق ذكرها تخطت مرحلة الفض الفنى لعروضها المقدمة لشراء الأرض، وسيتم خلال الساعات القليلة القادمة الكشف عن الشركة الفائزة بعد فض المظروف المالى.

كانت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية قد أصدرت بيانًا صحفيًّا منذ عدة أسابيع لتوضيح عدة نقاط حول حجز أو شراء وحدات فى المشروع القومي.

واطلعت «المال» على نسخة من البيان الذى نص على أن العاصمة الإدارية تهيب بجميع المواطنين عدم حجز أو شراء أى من الوحدات سواء (سكنى، إدارى أو تجاري) من أى مطور إلا بعد التأكد من عدة نقاط.

بيان سابق من العاصمة

وأوضح البيان أن تلك النقاط هى صدور القرار الوزارى «المخطط العام المعتمد للمشروع» أو صدور الرخص البنائية للمبانى بأنواعها المختلفة « سكنى – إدارى – تجاري».

وطالبت شركة العاصمة الإدارية بالتأكد من بدء المطور فى التنفيذ طبقا للبرنامج الزمنى الخاص بكل مشروع؛ بجانب متابعة التنفيذ أولا بأول مع توالي دفع المواطن للأقساط.

ورحبت بأى استفسارات تخص ذلك، علما بأن حجز وحدة عقارية هى علاقة ثنائية بين المواطن والمطور وليس لشركة العاصمة الإدارية أى دخل فى ذلك، حيث إن السوق العقارية بالعاصمة هى سوق مفتوحة للجميع.

وأهابت الشركة بالمواطنين والحاجزين لدى شركات المستثمرين العقاريين بتوخى الحذر فى نقل المعلومات غير الصحيحة.

وأكدت سعيها الدائم إلى دعم جميع المستثمرين الجادين والمواطنين بالمشروع حيث إنه طبقا للمراجعة المستمرة فإنه جار الآن التنفيذ بجميع أراضى العاصمة الإدارية ومتابعة جميع الشركات .

وأوضحت أن المطورين الذين اتخذوا من الفندق مقرا لشركاتهم ليس لهم أى علاقة بشركة العاصمة وأن أى عمليات بيع للوحدات هى على مسئوليتهم الخاصة « منصات – العاصمة للتشييد وإدارة المشروعات – جسور العقارية .