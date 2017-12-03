6 شركات تتقدم لتنفيذ مشروعات زراعية

❏ الموافقة على طلبين لصالح «المصرية السعودية» و«مزارع بلدنا»الصاوى أحمدتقدمت 6 شركات استثمارية، عاملة بمجال الإنتاج الحيوانى، بطلبات رسمية إلى وزارة الزراعة لتنفيذ مشروعات جديدة بتكلفة تبلغ نحو 5 مليارات جنيه.كشفت مصادر مطلعة فى الوزارة أنه جارٍ دراسة تلك الطلبات، موضحة

❏ الموافقة على طلبين لصالح «المصرية السعودية» و«مزارع بلدنا»

الصاوى أحمد

تقدمت 6 شركات استثمارية، عاملة بمجال الإنتاج الحيوانى، بطلبات رسمية إلى وزارة الزراعة لتنفيذ مشروعات جديدة بتكلفة تبلغ نحو 5 مليارات جنيه.

كشفت مصادر مطلعة فى الوزارة أنه جارٍ دراسة تلك الطلبات، موضحة أن حجم الطاقات الكلية لمزراع الأبقار المستهدف تنفيذها ضمن تلك المشروعات يبلغ نحو 84 ألف رأس ماشية لإنتاج الألبان، و11 ألفا و200 رأس عجول تسمين.

وتتطلب هذه المشروعات موافقات من عدة جهات فى الوزارة، أهمها قطاع الإنتاج الحيوانى والبنك الزراعى قبل إتمام عمليات التمويل المالى لشراء القطعان واستيرادها، فضلا عن موافقات الأعمال الإنشائية.

وعلى صعيد متصل، وافقت وزارة الزراعة على مشروعين جديدين لصالح شركتى «المصرية السعودية للدواجن» و«مزراع بلدنا»، تتضمن استيراد ماشية عشار مدرة للألبان، بهدف التوسع فى الطاقات الإنتاجية عبر تربية الأبقار الحلابة ورعايتها.

ويهدف مشروع الشركة «المصرية السعودية» إلى استيراد 200 رأس ماشية أبقار عشار من نوعية هولشتين فريزيان الألمانية، تضاف إلى 206 رأس تملكها حالياً من النوعية نفسها.

وأوضحت المصادر أن الطاقة الكلية المستهدفة لمشروع الشركة «المصرية السعودية» تبلغ 1476 رأس ماشية، وذلك بعد استكمال التوسعات الخاصة به فى غضون 3 إلى 5 سنوات.

أما المشروع الثانى لصالح شركة مزارع بلدنا، فتبلغ طاقته القصوى 1200 رأس ماشية حلاب، بعد اكتمال التنفيذ لمراحل الإنتاج خلال 3 إلى 5 سنوات.

ولفتت المصادر إلى أن وزارة الزراعة تشجع الاستثمارات الجديدة فى قطاع الثروة الحيوانية، لسد الفجوة الغذائية فيما يتعلق بإنتاج الألبان والجبن، لتخفيض الأسعار قدر المستطاع.

وأكدت أن توفير البروتين الحيوانى لا يقتصر فقط على اللحوم، ولكن منتجات الألبان المتنوعة، باعتبارها بديلا صحيا وآمنا بالتوازى مع خطط لتوفير اللحوم البيضاء مثل الدواجن والأسماك.

ويصل إجمالى الثروة الحيوانية فى مصر إلى ما يقرب من 19 مليون رأس، تتوزع بين الأبقار والجاموس والماعز، و150 مصنعا مرخصا للعلف بطاقة إنتاجية 4 ملايين و447 ألفا و74 طنا، فيما يصل إنتاج مصر من الألبان إلى 8.5 مليون طن سنويا، ومن اللحوم البيضاء مليون طن، و7 مليارات بيضة سنويا، يمثل إنتاج القطاع الريفى %25 منها.