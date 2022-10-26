6 شركات أقطان تفوز بمزادى الإسكندرية والبحيرة

اقتنصت 6 شركات عاملة فى تجارة القطن مزادى محافظتى الإسكندرية والبحيرة، أمس الأول الإثنين، بإجمالى كميات 6373 قنطارًا، بأسعار تراوحت من 3505 إلى 3460 جنيهًا للقنطار.

كشفت مصادر لـ«المال» أن قائمة الشركات الفائزة ضمت «أبو مضاوى» بواقع 2239 قنطارًا، و«مصر لحليج الأقطان» 1844، و«ألكان» 950، و«النيل» 886، و«الإخلاص» 268، و«بلال» 186 قنطارًا .

وأكدت المصادر تراجع الأسعار فى البحيرة بواقع 340 جنيهًا فى القنطار، مقارنة مع آخر مزاد للقطن نظم فى الغربية السبت الماضى، الذى تراوحت خلاله من 3800 إلى 3845 جنيهًا.

ولفتت إلى أن الكميات المبيعة فى البحيرة شملت صنف جيزة 86 فائق الجودة بإجمالى 6052 قنطارا، وجيزة 97 فى منطقة العامرية بواقع 321 قنطارًا فقط.

يذكر أن مساحة القطن المزروعة الموسم الحالى وصلت إلى 336 ألف فدان، بمتوسط إنتاجية ما بين 6 إلى 7 قناطير للفدان .

جدير بالذكر، أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، وتعتمد على البيع من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بالمحافظات حسب المساحات المزروعة.

وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميًا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع.