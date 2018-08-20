المال خاصشهدت أسعار السيارات موجة كبيرة من الارتفاعات خلال الفترة الماضية بشكل دفع الكثيرين للتراجع عن الشراء؛ خاصة إذا كان الحلم يتعلق باقتناء سيارة أوروبية، باعتبار أن المنتج الأوروبي يصنف على أنه الأفضل في السوق المحلية مقارنة بغيره.ويعتبر السعر المحدد الأساسي للقرارات الشرائية المتعلقة بالسي

المال خاص

شهدت أسعار السيارات موجة كبيرة من الارتفاعات خلال الفترة الماضية بشكل دفع الكثيرين للتراجع عن الشراء؛ خاصة إذا كان الحلم يتعلق باقتناء سيارة أوروبية، باعتبار أن المنتج الأوروبي يصنف على أنه الأفضل في السوق المحلية مقارنة بغيره.

ويعتبر السعر المحدد الأساسي للقرارات الشرائية المتعلقة بالسيارات الاقتصادية والمتوسطة؛ لذا يعرض الجدول التالي قائمة بـ 6 سيارات أوروبية يمكن اقتناؤها بأقل من 250 ألف جنيه.



