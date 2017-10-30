6 سفن حاويات وبضائع عامة تصل ميناء دمياط

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات وسفينتي بضائع عامة، فيما غادر سفينة حاويات و 3 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء…

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات وسفينتي بضائع عامة، فيما غادر سفينة حاويات و 3 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، فضلا عن 17 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز إلى أنه غادر الميناء في الخامسة مساء أمس الأحد القطار رقم 2424، وفي السادسة من صباح اليوم الإثنين القطار رقم 2463، بحمولة إجمالية 2626 طن قمح، في حين غادر ( 138 ) سيارة بحمولة 7022 طن قمح.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 154595 طنا، والقمح في مخازن القطاع الخاص 61068 طنا.

وفي غضون ذلك استقبل الميناء في التاسعة مساء أمس قطارا محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم ردم مواسير الغاز في قاع البحر.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 5500 طن يوريا و 4300 طن فوسفات.