6 سفن حاويات وبضائع عامة إجمالي الحركة بميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة .وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة، بالإضافة إلى 4 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة .

وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة، بالإضافة إلى 4 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأشار المركز الاعلامي إلى أن غادر الميناء في الثامنه مساء أمس الأربعاء القطار رقم 2449، وفي التاسعة والنصف مساء أمس القطار رقم 2462، وفي الثالثة والنصف صباح اليوم الخميس القطار رقم 2471 بحمولة إجمالية 3740 طن قمح، في حين غادر 135 سيارة نقل بحمولة 6616 طن قمح .

وأوضح المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 84792 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 53027 طنا.

وأضاف المركز الاعلامي أن حركة الصادر من الميناء شملت 11500 طن يوريا و 14600 طن ملح و 4500 طن فوسفات و 4300 طن رمل .

