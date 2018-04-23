6 سفن حاويات وبضائع تصل ميناء دمياط الاثنين

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات وسفينتي بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة.وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان، إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، بالإضافة إلى 8 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخو

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات وسفينتي بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة.

وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان، إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، بالإضافة إلى 8 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الإعلامي أن غادر الميناء قطار محمل بـ 1309 طن قمح، في حين غادر 85 سيارة نقل محملة بـ 4219 طن قمح.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 148044 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23193 طنا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 3350 طن يوريا، و 9190 طن فوسفات، 2000 طن رمل، و4000 طن حديد بليت، وإعادة شحن 3000 طن كسب فول صويا .

