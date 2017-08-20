%6 زيادة فى حجم تداول البضائع بميناء دمياط

- ميناء الإسكندرية يحقق 127 ألف حاويةالسيد فؤادقال اللواء أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، إن العديد من الخطوط الملاحية العالمية اتجهت للميناء مؤخرا، ما أحدث طفرة فى حجم المتداول.وأضاف أن البيانات الرسمية الأخيرة التى صدرت عن هيئة الميناء أوضحت أن هناك زيادة فى أعداد السفن فى شهر يونيو الماضى

– ميناء الإسكندرية يحقق 127 ألف حاوية

السيد فؤاد

قال اللواء أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، إن العديد من الخطوط الملاحية العالمية اتجهت للميناء مؤخرا، ما أحدث طفرة فى حجم المتداول.

وأضاف أن البيانات الرسمية الأخيرة التى صدرت عن هيئة الميناء أوضحت أن هناك زيادة فى أعداد السفن فى شهر يونيو الماضى، وصلت إلى %15.5، بعدد 231 سفينة، مقابل 200 سفينة خلال نفس الشهر من العام الماضى.

وأشار إلى أن حركة البضائع ارتفعت %6 خلال يونيو الماضى، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، وتداول الميناء 2.9 مليون طن، مقارنة بـ 2.7 مليون طن فى نفس الشهر من العام الماضى.

ولفت إلى أن إجمالى حجم الكميات المصدرة من البضائع العامة بلغ 666 طن، مقابل 453 طن، بنسبة زيادة %47.

وأوضح أن الزيادة حدثت لعدة أسباب، أهمها ارتفاع كميات الملح المصدرة، ووجود زيادة فى كميات الموالس المصدرة بنسبة %119.

وحقق الميناء حسب رئيس الهيئة، معدل تداول فى الحاويات 92.8 ألف حاوية، مقارنة بـ 70 ألف حاوية فى نفس الشهر من العام الماضى، بزيادة %32.3.

من ناحية أخرى حققت هيئة ميناء الإسكندرية تراجعا فى معدلات الأداء، إذ انخفضت عدد السفن بنسبة %8 خلال يونيو الماضى، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى.

وحسب البيانات الرسيمة الصادرة عن وزارة النقل، فقد تداول ميناء الإسكندرية خلال يوينو الماضى 3 مليون طن بضائع غير محواه، منها %77 واردات، و%23 صادرات، مقابل 3.9 مليون طن، فى مايو الماضى، بتراجع يقترب نسبته من %30.

وأرجعت الاحصائيات أسباب انخفاض حجم البضائع غير المحواة إلى انخفاض كميات القمح التى استقبلتها هيئة الميناء، والتى بلغت فى يونيو قرابة 203 ألف طن، وكانت فى مايو الماضى 794 ألف طن، فيما وصل الذرة قرابة 390 ألف طن، مقارنة بـ 370 ألف طن، كما استقبل الميناء 25 ألف طن حبوب، مقارنة بـ 70 ألف طن، تم استقبالها فى مايو الماضى.

وحقق ميناء الإسكندرية تداول فى الحاويات بلغ 127 ألف حاوية، بإجمالى بضائع بلغت 1.09 مليون طن، فيما كان الميناء قد حقق فى مايو الماضى أعداد حاويات بلغت 144 ألف حاوية، توزعت بين حاويات واردة 74.5 ألف حاوية ، و70 ألف حاوية صادرة، بإجمالى بضائع بلغت 1.2 مليون طن.

من ناحيته أشار أسامة عدلى، المدير التجارى لشركة وكالة الخليج، والرئيس السابق للجنة التوكيلات بغرفة ملاحة الإسكندرية، إلى أن الاحصائيات تشير إلى زيادة فى الصادرات، نتيجة ارتفاع سعر الصرف، خاصة بالنسبة للحاصلات الزراعية.

ولفت إلى أن الانخفاض الأكبر فى الواردات بسبب القرارات الوزارية المختلفة التى تعمل على الحد من الاستيراد، فى الوقت الذى كانت تعتمد فيه الموانئ فى معظم حجم تداولاتها على الواردات.

وتابع أن فاتورة الاستيراد تراجعت بميناء الإسكندرية بنسبة قد تصل إلى %30، بعد قرارات وزارتى المالية والصناعة والتجارة، الخاصة بالاستيراد، ووضع ضوابط للتقليل منها، وليس لهيئة الميناء أى علاقة بهذا التراجع.

يذكر أن الحكومة كانت قد اتخذت عدة قرارات بخصوص الاستيراد، منها تعديل جميع القرارات الوزارية الخاصة بالمستوردين، منها رفع رؤوس أموال الشركات العاملة فى هذا النشاط، ورفع قيمة التأمين الخاصة بها، علاوة على الحصول على شهادة تسجيل للمصانع التى يتم الاستيراد منها، بالغرفة التجارية لدى بلد المصدر للسوق المصرية.

وألمح المدير التجارى لشركة وكالة الخليج، إلى أن هناك تحسن ملحوظ فى نوالين الشحن البحرى خلال الأشهر الأخيرة، والتى تقترب زيادتها من %10، وهو ما يمكن أن يعوض خسائر الخطوط الملاحية التى تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة.