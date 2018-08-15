6 % زيادة فى أعداد السفن بقناة السويس فى يوليو

نادية سلاممع بداية العام المالي 2018/2019، شهدت حركة التجارة العابرة بقناة السويس، خلال يوليو الماضى، عبور 1540 سفينة بزيادة تصل إلى 6% مقارنة بنفس الفترة العام الماضى والذى سجل عبور 1453 سفينة.ووفقا لإحصائيات الملاحة الصادرة من هيئة قناة السويس أكدت أن إجمالي الحمولات العابرة للقناة خلال

نادية سلام

مع بداية العام المالي 2018/2019، شهدت حركة التجارة العابرة بقناة السويس، خلال يوليو الماضى، عبور 1540 سفينة بزيادة تصل إلى 6% مقارنة بنفس الفترة العام الماضى والذى سجل عبور 1453 سفينة.

ووفقا لإحصائيات الملاحة الصادرة من هيئة قناة السويس أكدت أن إجمالي الحمولات العابرة للقناة خلال يوليو الماضي حققت 99.7 مليون طن بزيادة 13.4% مقابل حمولات في يوليو 2017 بلغت 87.9 مليون طن.

وأكدت الإحصائيات أن المتوسط اليومي للعبور ارتفع من 46.9 سفينة إلى 49.7 سفينة يوليو، بينما تخطى متوسط الحمولة اليومى حاجز الـ 3.2 مليون طن.

وأوضحت أن الزيادة فى أعداد السفن وحمولاتها بالقناة ترجع إلى ارتفاع أعداد ناقلات البترول بنسبة 11.2% وسفن الغاز الطبيعي بنسبة 73.8% وسفن الصب بنسبة 33.5% وسفن الحاويات 1.2%، بينما شهدت حركة سفن البضائع العامة تراجعا بلغت نسبته 29% وحاملات الجرارات تراجعت 10% مقارنة بنفس الفترة العام الماضى.

ووفقا للاحصائيات أن حاملات السيارات تساوت أعدادها فى يوليو الماضي مع نفس الفترة 2017 بعبور78 سفينة، بينما شهدت القناة عبور 3 سفن ركاب فقط خلال يوليو الماضى.

وقالت الاحصائيات إن اجمالي الأعلام التي رفعتها السفن العابرة خلال يوليو الماضي سجلت 73 علم دولة – تسجيل السفنية –واحتلت بنما وجزر المارشال وليبيريا وهونج كونج ومالطا صدارة الأعلام.