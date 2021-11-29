6 درجات تراجعا للحرارة غدا.. وعودة للأمطار على السواحل الشمالية

وتبلغ درجات الحرارة غدا في القاهرة 27 للعظمي

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية تراجع درجات الحرارة غدا الثلاثاء، على جميع المدن بمعدل 6 درجات للعظمي، وتسجل فى القاهرة 27 للعظمي والإسكندرية 24 للعظمي، مع توجيه إنذار بحري خاص بالحر المتوسط.

وذكرت الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط تنشط فيها الرياح الشمالية الغربية، ما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وتتكاثر السحب المنخفضة مما تؤدي الى سقوط الامطار، وفق توقعات الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

واوضحت الأرصاد ان درجات الحرارة غدا فى القاهرة 27 للعظمي و 16 للصغري، ودمنهور 28 لللعظمي و 16 للصغري، وشبين الكوم 27 للعظمي و 16 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 24 للعظمي و 15 للصغري، وطنطا 27 للعظمي و 16 للصغري، ومرسي مطروح 22 للعظمي و 15 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 25 للعظمي و 16 للصغري،والسويس 29 للعظمي و 16 للصغري، والعريش 26 للعظمي و 16 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى المنصورة 27 للعظمي و 16 للصغري، ورفح 26 للعظمي و 16 للصغري، ونويبع 32 للعظمي و 16 للصغري، ونخل 32 للعظمي و 11 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى طابا 30 للعظمي و 17 للصغري، وكاترين 26 للعظمي و 11 للصغري، والطور 30 للعظمي و 16 للصغري.

درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ

وتبلغ درجات الحرراة غدا فى شرم الشيخ 30 للعظمي و 19 للصغري، والغردقة 31 للعظمي و 18 للصغري، ومرسي علم 31 للعظمي و 18 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى الفيوم 30 للعظمي و 14 للصغري، وبني سويف 30 للعظمي و 14 للصغري، والمنيا 30 للعظمي و 14 للصغري، واسيوط 31 للعظمي و 15 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى اسوان 35 للعظمي و 16 للصغري، وادفو 35 للعظمي و 16 للصغري، والوادي الجديد 35 للعظمي و 14 للصغري، وشلاتين 32 للعظمي و 19 للصغري، وحلايب 29 للعظمي و 20 للصغري.

الطقس غدا

وأوضحت الأرصاد أن أغلب المدن تشهد طقس معتدل الحرارة نهارا، ومائل للبرودة ليلا، فيما يسود طقس حار نهارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتتكون شبورة مائية صباحا على أغلب الطرق الرئيسية، مع تحذير بانخفاض الرؤية فى الصباح الباكر.

وتتوقع الأرصاد أن تنشط حركة الرياح غدا على مناطق من السواحل الشمالية وتصل سرعتها 17 عقدة، وتسجل فى القاهرة 11 عقدة، وشمال الصعيد 11 عقدة، وجنوب الصعيد10 عقدة.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على مختلف المدن: