«6 حارات رئيسية وكباري مشاة» الحكومة تستعرض خطة تنفيذ تكليفات الرئيس بالطريق الساحلي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن أعمال تطوير الطريق الدولي الساحلي.

وتناول وزير الإسكان في مستهلّ اللقاء، الأعمال الخاصة بتطوير الطريق الدولي الساحلي (الإسكندرية/ مطروح) بطول 55 كم، والتي تتم بالمسافة من تقاطع طريق وادي النطرون/ العلمين عند الكيلو 101، حتى مدخل مطار العلمين عند الكيلو156.

وأوضح أن تلك الأعمال تستهدف إقامة 6 حارات رئيسية لكل اتجاه، إضافة إلى 4 حارات خدمة، بواقع حارتين لكل اتجاه، كما تتضمن أعمال التطوير تنفيذ عدد من الأعمال الصناعية.

وأشار وزير الإسكان إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية على الطريق الجاري تنفيذ أعمال التطوير به، وبما يضمن الأمان والسلامة لمرتاديه، ومرتادي القرى السياحية الواقعة عليه.

وذلك من خلال تأمين ربط مداخل القرى والطرق الفرعية على طريق الخدمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد.

واستعرض وزير الإسكان التعديلات التى تتم على بوابات القرى السياحية على الطريق الساحلي بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية.

موضحًا أنه يتم تنفيذ حارات تسارع وتباطؤ لبعض البوابات وتحديد اتجاهات الدخول والخروج، وكذلك زيادة مسافات التخزين طبقًا للمتاح وحالة كل بوابة من بوابات تلك القرى.

وأضاف أنه يتم التنسيق مع المولات والمطاعم التي تقع جنوب الطريق الدولي الساحلي لتوفير مواقف انتظار إضافية خلف/ بجوار المول،

وعدم السماح بانتظار السيارات أمام المولات التي لا توجد أمامها مساحة كافية طبقًا لكل حالة على حدة، وإزالة المخالفات والمعوقات والإشغالات التي توجد على الطريق.

وأوضح الجزار أنه في إطار خدمة المواطنين، وتحقيق عبورهم للطريق بأمان وسلامة، تم الاتفاق على تنفيذ عدد من كباري المشاة، وتم تحديد أماكنها بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي تتولي أعمال تطوير الطريق الدولي الساحلي.