6 جنيهات ارتفاعًا فى طبق البيض.. واستقرار الدواجن

أحمد اللاهونىارتفعت أسعار طبق البيض بالسوق المحلية، اليوم الخميس، بنحو 6 جنيهات لتسجل 36 جنيهًا، مقابل 30 -أمس، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة. وأضاف السيد، أن أسعار الدواجن استقرت عند 24 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، و35 للبلدى، و40 للرومى، والبط 37.وع

أحمد اللاهونى

ارتفعت أسعار طبق البيض بالسوق المحلية، اليوم الخميس، بنحو 6 جنيهات لتسجل 36 جنيهًا، مقابل 30 -أمس، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة.

وأضاف السيد، أن أسعار الدواجن استقرت عند 24 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، و35 للبلدى، و40 للرومى، والبط 37.

وعلى صعيد الأسماك، فقد استقرت عند 75 جنيهًا لكيلو البورى، و 35 للبلطى، و80 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و450، والكابوريا بين 80 و140.

وفى سوق اللحوم، أكد محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، استقرار الأسعار عند 165 جنيهًا للبتلو، و140 للضانى، و150 للكندوز.

