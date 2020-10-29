6 جنيهات ارتفاعا في جملة بيبسي كولا.. وزيادة 1 جنيه في سعر اللتر

الزيادة في بيبسي كولا و سيڤن أب و ميراندا

أكد تجار مواد غذائية وجود ارتفاعات في سعر استلام جملة المياه الغازية بيبسي كولا وسيڤن أب وميراندا بنحو 6 جنيهات، وكذلك زيادة بنحو 4 جنيهات في جملة الكانز لنفس المنتجات.

وقال محمد محمود تاجر مواد غذائية لـ”المال”، إنه تم اليوم استلام باكتة البيبسي والسيڤن أب و ميراندا زنة 1 لتر بسعر 54 جنيها بدلا من 48 جنيها.

وأضاف محمود، الزيادة أدت إلي ارتفاع سعر البيع على المستهلك بنحو 1 جنيه، ليصبح سعر زجاجة بيبسي كولا 1 لتر 10 جنيهات بدلا من 9 جنيهات.

بينما قال معتز بالله أحمد، تاجر مواد غذائية لـ”المال”، إن الارتفاع طال أيضا جملة الكانز لنفس تلك المنتجات حيث شهدت زيادة بنحو 4 جنيهات في الباكتة لتصبح 107 جنيهات بدلا من 103 جنيهات، مشيرا إلي أن سعر بيع الكانز ثابت لم يتغير وهو 5 جنيهات.

يذكر أن سعر لتر البيبسي كولا والسيڤن أب والميراندا شهدت زيادة في عام 2018 ليصبح 7 جنيهات بدلا من 6 جنيهات، ثم ارتفع بواقع 2 جنيه لصالح 9 جنيهات وذلك حتي شهر أكتوبر الجاري.