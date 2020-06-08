6 جنسيات عربية وأوروبية في أغنية كارول سماحة الجديدة

تجربة خاصة ومختلفة تستعدّ لها المطربة اللبنانية كارول سماحة، حيث تستعدّ لطرح أغنية جديدة بعنوانBon voyage باللغتين العربية والفرنسية، وذلك بالتعاون مع شركة الإنتاج لايف ستايلز ستوديوز، في أول تعاون بينهما.

ولم تكشف الشركة بعدُ عن تفاصيل الأغنية، وإن اكتفت بالإشارة إلى أنها ستشكل حصيلة تعاون بين ست جنسيات مختلفة، حيث إن الشركة ذات أصول سعودية، ويتولى مهمةَ التلحين مُلحّن فرنسي، والتوزيع الموسيقي موزع مغربي، والتأليف شاعر سورى وفرنسى.

في حين يتولى إخراج “الكِليب” المخرجة المصرية بتول عرفة، والمقرر أن يتم التصوير في الأيام المقبلة.

‎ونوهت الشركة بأنه ستتم مراعاة كل الاحتياطات اللازمة في تصوير العمل؛ حفاظًا على سلامة الجميع.