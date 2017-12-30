6 تشريعات لتطوير التعليم العالي في 2017

جهاد سالم:شهد ملف التعليم العالي خلال عام 2017 الموافقة 6 تشريعات لضبط العملية التعليمية أبرزها إقرار قانون الجامعات الخاصة والأهلية، حيث تم تشكيل لجنة لإعادة صياغة القانون بما يتواكب مع المتغيرات الحالية بما يسمح للجامعات الحكومية أن تنشأ جامعات أهلية بمفردها، بالاضافة إلي قانون التجارب الس

جهاد سالم:

شهد ملف التعليم العالي خلال عام 2017 الموافقة 6 تشريعات لضبط العملية التعليمية أبرزها إقرار قانون الجامعات الخاصة والأهلية، حيث تم تشكيل لجنة لإعادة صياغة القانون بما يتواكب مع المتغيرات الحالية بما يسمح للجامعات الحكومية أن تنشأ جامعات أهلية بمفردها، بالاضافة إلي قانون التجارب السريرية والذي يختص بتنظيم التجارب العلمية على المرضى، بالتعاون مع وزارة الصحة؛ للنهوض بالنظومة الطبية.

ووافق مجلس الوزراء على مقترح مقترح لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، بشأن تعديل سنوات الدراسة بكلية الطب لتكون خمس سنوات دراسية بنظام الساعات المعتمدة.

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وتضمنت التعديلات المواد (196،189،137،91،89،84)

واعدت وزارة التعليم مشروع قانون إنشاء أفرع الجامعات العالمية بالتعاون مع مختصين قانونى ومختصين فى التعليم وأكاديميين، وممثلى الجامعات الأجنبية والقطاع الخاص، لتشجيع الجامعات الدولية ذات التصنيف العالمى المتقدم لفتح فروع لها بمصر.

وشهد 2017، إقرار قانون المستشفيات الجامعية الجديد بالاضافة إلى الموافقة على تشكيل لجنة تكون مهمتها إعداد تقرير حول آليات تطوير التأمين الصحي لأعضاء هيئة التدريس من خلال سياسة واضحة تحقق الرعاية الصحية المطلوبة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.