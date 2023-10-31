6 تريليونات جنيه ودائع البنوك غير الحكومية بالعملة المحلية نهاية سبتمبر 2023

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى المصارف العاملة بمصر إلى 5.974 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل مع 5.411 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي.

وكشف البنك المركزي، في تقرير حديث له، وصول إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى القطاع المصرفي لما يعادل 1.569 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع 1.160 تريليون نهاية 2022.

وذكر تقرير البنك المركزي أنه وصل حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 1.155 تريليون جنيه، مقابل 908.3 مليار جني، فيما سجلت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لما يعادل نحو 401.091 مليار جنيه.

وبلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية لنحو 4.819 تريليون جنيه، وسجل بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية ما يعادل 1.168 تريليون جنيه.

وسجلت ودائع قطاع الأعمال العام بالعملات المحلية 97.361 مليار جنيه، والقطاع الخاص 319.816 مليار جنيه، والقطاع العائلي 4.402 تريليون جنيه.

وبلغت ودائع قطاع الأعمال العام بالعملات الأجنبية 55.687 مليار جنيه، والقطاع الخاص 759.177 مليار، والقطاع العائلي 340.540 مليار جنيه.