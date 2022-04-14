6 تحذيرات من جهاز حماية المستهلك عند شراء السلع المُخفضة

تطرح الشركات المنتجة للمواد الغذائية بين الحين والآخر، عروضا وتخفيضات في الأسعار، الأمر الذي يستدعي من المواطنين الزيادة في الحرص والتدقيق على تلك المواد الغذائية والتأكد من تواريخ صلاحيتها.

وطالب جهاز حماية المستهلك المواطنين بمعرفة الظروف المناسبة لحفظ هذه السلع وتخزينها والانتباه إلى قائمة المكونات الغذائية المثبتة عليها، والتأكد من عدم وجود العيوب الظاهرية فيها.

وحذر الجهاز من خطورة هذه العروض، لذا أصدر عدة نصائح للمواطنين، يجب اتباعها عند شراء هذه المنتجات، وتوخي الحذر من العيوب التالية: