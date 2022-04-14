اقتصاد وأسواق

6 تحذيرات من جهاز حماية المستهلك عند شراء السلع المُخفضة

طالب الجهاز بتوخي الحذر عند الشراء
محمد فتحي 1:15 م, الخميس, 14 أبريل 22 1:15 م, الخميس, 14 أبريل 22

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تطرح الشركات المنتجة للمواد الغذائية بين الحين والآخر، عروضا وتخفيضات في الأسعار، الأمر الذي يستدعي من المواطنين الزيادة في الحرص والتدقيق على تلك المواد الغذائية والتأكد من تواريخ صلاحيتها.

وطالب جهاز حماية المستهلك المواطنين بمعرفة الظروف المناسبة لحفظ هذه السلع وتخزينها والانتباه إلى قائمة المكونات الغذائية المثبتة عليها، والتأكد من عدم وجود العيوب الظاهرية فيها.

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وحذر الجهاز من خطورة هذه العروض، لذا أصدر عدة نصائح للمواطنين، يجب اتباعها عند شراء هذه المنتجات، وتوخي الحذر من العيوب التالية:

  • الانتفاخ والانبعاج والصدأ في المعلبات.
  • نمو الأعفان في المكسرات.
  • وجود الشوائب والأجسام الغريبة وتغيير اللون في الحبوب.
  • الشوائب الموجودة في العصائر أو انتفاخ العبوات الخاصة بها.
  • وجود منتجات الألبان والزبادي في ثلاجات العرض الخاصة.
  • اقتراب انتهاء مدة الصالحية للمادة الغذائية خاصة إذا كان تاريخ الإنتاج مثبت على بطاقة البيان الخاصة بها بالشهر والسنة.
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بقلم محمد فتحي

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