6 بنوك تضمن تغطية سندات توريق بقيمة 985 مليون جنيه لصالح «جلوبال كورب»

كشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أن تحالفا مكونا من 6 بنوك، بقيادة بنك مصر، شارك فى ضمان تغطية سندات توريق بقيمة 985 مليون جنيه لصالح شركة جلوبال كورب للخدمات المالية.

وأضافت المصادر لـ«المال» أن البنوك المشاركة فى تغطية سندات التوريق بخلاف «مصر» هي: «التجارى الدولى» و«العربى الأفريقى» و«الأهلى المتحد» و«قناة السويس» و«التجارى وفا».

وأشارت إلى أن الإصدار يتضمن 3 شرائح، الأولى لمدة 13 شهرا وبحجم إصدار بلغ 118 مليون جنيه، والثانية بقيمة 485 مليونا لمدة 37 شهرا، فيما بلغت الشريحة الثالثة 409 ملايين جنيه لمدة 60 شهرا.

وقام كل من البنك التجارى الدولى وشركة مصر كابيتال بدور المستشار المالى والمرتب ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بينما قام مكتب الدرينى وشركاه بدور المستشار القانونى، بحسب المصادر.

وكان حاتم سمير، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لجلوبال كورب للخدمات المالية، قد صرح فى وقت سابق بأن الشركة تستعد لبدء إطلاق برنامج لسندات التوريق بقيمة تتراوح بين 3 إلى 3.5 مليار جنيه، تخص ذراعها التابعة العاملة فى مجال التأجير التمويلى.

وتعمل «جلوبال كورب» فى مجال التأجير التمويلى والتخصيم، ويتوزع هيكل ملكيتها بين صندوق استثمار ازدهار بنسبة %60 و%30 لصندوق سند الألمانى، و%10 لحاتم سمير العضو المنتدب للشركة.