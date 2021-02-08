6 بنوك تشارك فى تأسيس «فيرست ديزاين» للاستثمار العقارى وإقراضها 5 مليارات جنيه

وافق تحالف مصرفى يضم 6 بنوك محلية على المساهمة فى رأس مال شركة «فيرست ديزاين» للاستثمار والتطوير العمراني، بالإضافة إلى الاكتتاب فى القرض الخاص بها والذى تصل قيمته إلى 5 مليارات جنيه.

وقالت مصادر مطلعة لـ «المال» إن رأس المال المدفوع للشركة يبلغ 50 مليون جنيه، والمرخص نحو 200 مليون، وتم الاكتتاب فيه بواقع: 17.25 مليون بنسبة %34.5 للبنك الأهلي، ونفس القيمة لبنك مصر، و10 ملايين بنسبة %20 مناصفة بين بنكى «قناة السويس» و«تنمية الصادرات»، و3 ملايين بنسبة %6 للمصرف المتحد، و2.5 مليون بنسبة %5 للبنك المصرى الخليجي.

وتوزع ضمان التغطية المتعلق بقيمة القرض البالغة 5 مليارات جنيه كالتالى: 1.725 مليار جنيه من البنك الأهلى ونفس القيمة أيضا من بنك مصر، و500 مليون من بنك قناة السويس ومثلها من بنك تنمية الصادرات، و300 مليون من المصرف المتحد، و250 مليون من المصرى الخليجي.

وبدأ العمل على تأسيس شركة «فيرست ديزاين» للاستثمار والتطوير العمرانى خلال الربع الأخير من العام الماضى، بغرض تطوير مشروعات سكنية وإدارية وتجارية على مساحة 341 ألف متر بمدينتى الرحاب ومدينتي.

وخضعت الشركة، فى البداية، لملكية البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، قبل أن يتم دعوة بنوك أخرى للمشاركة، وستتولى ملكية وإدارة الأصول المقرر تدشينها بالتعاون مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى – إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وقالت مصادر ذات صلة بأعمال الشركة، إن الأجل الزمنى للقرض يصل إلى 10 سنوات، بينها عامان أو ثلاثة، فترة سماح لاستيفاء مستندات السحب واستخدام السيولة المتاحة.

وأعلن البنكان مطلع سبتمبر الماضى توقيع عقد شراكة استراتيجية مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، بهدف تطوير قطع أراض بكل من «الرحاب» و«مدينتى».

وأكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، فى بيان صحفى وقتها، أن الشراكة تستهدف تعظيم العوائد الاستثمارية للبنكين، وتدعيم مبادرات البنك المركزى المصرى الرامية لمساندة الشركات بكل أنشطتها ومن أهمها شركات التطوير العقارى، فى ظل تداعيات فيروس كورونا.

كما أشار عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، إلى ما تتيحه الشراكة من تخفيف للأعباء التمويلية والالتزامات التى تقع على عاتق الشركة العربية للمشروعات، فى ضوء حرص البنك على الالتزام بدعم خطط الدولة فى مجال التطوير العقارى، لتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مستفيداً من الإقبال والعائد المتنامى بكل من «الرحاب» و«مدينتي» .

وأشاد بالتعاون والتنسيق الفعال بين فرق العمل بالبنكين لدراسة أفضل أساليب تنفيذ الشراكة بشكل عملى، ولتيسير خطوات التنفيذ المشتركة.

وشدد هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى، على أهمية الدور الحيوى للقطاع المصرفى بشكل عام، ولبنكى الأهلى ومصر بصفة خاصة فى دعم القطاع العقارى والذى يظهر جليا فى الشراكة الإستراتيجية مع المجموعة لتدشين مشروعات سكنية وتجارية وإدارية على مساحة 341 ألف متر مربع، بما يتماشى مع المخطط العام الذى تم وضعه لـ «الرحاب» و«مدينتى».

وتمتلك مجموعة طلعت مصطفى أصولا بقيمة 102 مليار جنيه، وتعمل من خلال رءوس أموال وحقوق ملكية بقيمة 31.7 مليار جنيه، وتولت منذ إنشائها تنفيذ استثمارات بنحو 200 مليار جنيه، وفقاً لبيان صحفى صادر عن مجموعة طلعت مصطفى، مؤخرا.