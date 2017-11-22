6 بنوك ترفع سعر الدولار للمرة الثالثة خلال تعاملات الأربعاء

هبة حامد: طبقت 6 بنوك محلية ممثلة فى "HSBC ، العربي الأفريقي ، القاهرة ، التجاري الدولي ، الإمارات دبي الوطني ، المشرق " زيادات متتالية – بلغت 3 مرات فى المتوسط – على تداولها لأسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء. وقفزت البنوك الستة بأسعار العملة الخضراء لمستو

هبة حامد:

طبقت 6 بنوك محلية ممثلة فى “HSBC ، العربي الأفريقي ، القاهرة ، التجاري الدولي ، الإمارات دبي الوطني ، المشرق ” زيادات متتالية – بلغت 3 مرات فى المتوسط – على تداولها لأسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

وقفزت البنوك الستة بأسعار العملة الخضراء لمستوى بين 17.62 و 17.66 جنيها للشراء و 17.72 – 17.76 للبيع فى تعاملاتها المسائية

وقفز الدولار 6 قروش ببنك المشرق – مصر الى مستوى 17.66 للشراء و 17.76 للبيع

وارتفعت العملة الأمريكية 3 قروش على مدار اليوم لدى البنك التجارى الدولى ليسجل 17.62 جنيها للشراء و 17.72 للبيع

كما ارتفعت ببنك الإمارات دبي الوطني 3 قروش الى 17.64 للشراء، و 17.74 للبيع.

رفع بنك HSBC الأسعار 4 قروش ليسجل 17.65 للشراء، و17.75 للبيع.

وفي البنك العربي الأفريقي ارتفع سعر الدولار 6 قروش ليسجل 17.63 للشراء و 17.73 للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 17.62 للشراء، و 17.72 للبيع، بزيادة 4 قروش.