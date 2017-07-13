6 بنوك ترفع بيع الدولار إلى 18 جنيها

هبة محمد:رفعت 6 بنوك سعر بيع الدولار إلى 18 جنيها، لأول مرة منذ أكثر من أسبوع، وسجل سعر البيع لدى البنك التجاري الدولي والإمارات دبي الوطني بواقع 18 جنيها و17.90 جنيه للشراء.كما عرض بنك "HSBC " بيع الدولار عند 18 جنيها وشرائه عند 17.88 جنيه.ووصل سعر البيع لدى مصرف أبو ظبي الاسلامي

هبة محمد:

رفعت 6 بنوك سعر بيع الدولار إلى 18 جنيها، لأول مرة منذ أكثر من أسبوع، وسجل سعر البيع لدى البنك التجاري الدولي والإمارات دبي الوطني بواقع 18 جنيها و17.90 جنيه للشراء.

كما عرض بنك “HSBC ” بيع الدولار عند 18 جنيها وشرائه عند 17.88 جنيه.

ووصل سعر البيع لدى مصرف أبو ظبي الاسلامي إلى 18.01 جنيه، و17.91 جنيه للشراء.

وبلع سعر البيع لدى بنك المشرق 18.02 جنيه، و17.92 جنيه للشراء.

وعرض بنك مصر إيران للتنمية أعلى سعر للبيع عند 18.03 جنيه، و17.93 جنيه للشراء.

كان بنك “HSBC ” أول بنك يرفع سعر بيع الدولار خلال تعاملات أمس إلى 18 جنيها، لأول مرة منذ أكثر من أسبوع.

بدأ متوسط شراء الدولار بالبنوك الانخفاض أسفل 18 جنيها يوم الإثنين قبل الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ أبريل 2017، إذ استقر خلال الفترة الماضية عند أكثر من 18 جنيها، كما تعتبر تلك المرة الثالثة منذ تحرير سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية في 3 نوفمبر الماضي.