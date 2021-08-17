6 بنوك إستثمار تبدى رؤية إيجابية لسهم «أبوقير» للأسمدة

توقعت أكبر 6 وحدات بحوث فى بنوك استثمار محلية إستمرار نمو النتائج المالية لشركة «أبوقير» للأسمدة والصناعات الكيماوية خلال العام المالى الجديد 2021/ 2022.

وأرجعت وحدات البحوث توقعاتها إلى استمرار وتيرة ارتفاع أسعار اليوريا عالمياً حتى 2022، فضلا عن الخطط الاستثمارية الحالية للشركة والتى يأتى فى مقدمتها التوسع فى إنتاج اليوريا بمصنع «أبو قير 3».

وعلى أثر هذه التوقعات، رفعت وحدات البحوث القيمة العادلة لسهم الشركة فى البورصة، اذ تراوحت تقييماتها بين «25 و30 جنيها»، بينما يتداول السهم على الشاشات حالياً بالقرب من مستوى 20 جنيهاً.

وأعلنت شركة أبو قير للأسمدة عن نتائجها المالية غير المدققة للعام المالى المنتهى 2020/ 2021، محققة نمواً بلغ %30.5 فى صافى الربحية ليسجل 3.5 مليار جنيه مقارنة مع 2.6 مليار جنيه فى العام المماثل 2019/ 2020، وهى معدلات ربح غير مسبوقة فى تاريخ الشركة، بحسب بيان للأخيرة.

أبوالمعاطى: حزمة مشروعات على الأجندة أبرزها استغلال أرض هيئة البترول.. والانتهاء من دراسات مشروع «أبوقير 3» فى سبتمبر المقبل

تواصلت «المال» مع الكيميائى سعد أبو المعاطى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة للكشف عن أسباب معدلات النمو الكبيرة خلال العام المذكور، واهم ملامح الخطط الاستراتيجية للشركة الفترة المقبلة.

قال «ابو المعاطي»، لـ«المال» ان نمو الأرباح خلال العام يعود إلى تحسن أسعار بيع السماد المحلى والتصدير وزيادة حجم الانتاج، فضلا عن فتح أسواق تصديرية جديدة خلال نفس الفترة.

وأشار رئيس الشركة إلى أن عمليات الإحلال والتجديد التى أجرتها «أبوقير للأسمدة كانت السبب الرئيسى فى نمو النتائج المالية للعام المنتهى.

وذكر أن عمليات الإحلال أدت إلى زيادة عدد أيام تشغيل المصانع وبالتالى رفع الانتاجية ونمو الصادرات، إلى جانب انخفاض تكلفة الانتاج.

وأوضح أن أسعار بيع اليوريا تحسنت بشكل واضح خلال النصف الثانى من العام على مستوى العالم ادى إلى تحسن هوامش الربحية، لافتا إلى أن متوسط أسعار بيع اليوريا بلغ 280 دولارا للطن خلال العام.

واكد رئيس »ابو قير للأسمدة« أن شركته قررت تأجيل القيام باجراء »عمرات« للمصانع هذا العام لمدة 6 أشهر (كان من المفترض القيام بها خلال شهر اكتوبر المقبل)، وذلك نتيجة التوقعات باستمرار تحسن الطلب على السماد فى الأسواق وبالتالى الاستفادة من تماسك أسعار البيع الحالية.

وعلى صعيد مشروعات «أبوقير للأسمدة»، ذكر «أبوالمعاطي» أن الشركة لديها مشروعات مستقبلية، جزء منها تأكدت جدواه الاقتصادية وأخرى تحت الدراسات ومن المقرر مناقشتها امام الجمعية العمومية المقبلة للشركة.

وقال «ابو المعاطي» إن شركته تعاقدت مع شركتى «تيسين كروب» الألمانية و«ستيمى كاربون» الهولندية لاجراءت التصميمات الهندسية الاساسية لمشروع خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع يوريا «أبو قير 3».

وأوضح رئيس الشركة أنه من المقرر الانتهاء من الدراسات خلال شهر سبتمبر المقبل على أن يتبعه طرح المشروع على مقاولى العموم والترسية على أحدهم على أن يستغرق تنفيذ المشروع 28 شهراً.

ويتضمن المشروع الحصول على ثانى اكسيد الكربون الملوث للجو وتفاعله مع الأمونيا لإنتاج سماد اليوريا وبالتالى يكون المشروع ذى جدوى اقتصادية وفى نفس الوقت يساهم فى الحفاظ على البيئة.

يذكر أن «أبوقير للأسمدة»، قالت فى بيان سابق للبورصة إن توسعات المصنع لن يترتب عليها توقف تشغيل المصنع الحالى لكن سيتم العمل بالتوازى مع سير العملية الإنتاجية إلى أن يتم إضافة الطاقة الجديدة.

وتتراوح التكلفة الاستثمارية للمشروع ما بين 80 و100 مليون دولار، ومن المقرر تمويله بشكل كامل من البنوك مع تكليف شركة الأهلى كابيتال «المستشار المالى للشركة» بالعمل على تدبير التمويل اللازم.

وتخطط «أبو قير للأسمدة» للحصول على قرض بقيمة 25 مليون دولار تحت مظلة جهاز شئون البيئة وباقى التمويل من خلال البنوك المصرية.

وفى سياق متصل، قال رئيس شركة «ابو قير للأسمدة» إن الشركة تجرى الدراسات اللازمة للوصول إلى الطريقة الأمثل لاستغلال قطعة أرض مجاورة بمساحة 80 فداناً استحوذت عليها من الهيئة المصرية العامة للبترول.

وأشار «أبوالمعاطى» إلى ان الدراسات من المرجح ان تنتهى خلال سبتمبر المقبل من قبل شركة «نيكسانت» التى تقوم باعدادها، لافتا إلى أن الدراسات تتعلق بتدشين مصنع للأسمدة.

هيرميس» تتوقع استمرار صعود أثمان الأسمدة والأمونيا خلال الربع الأول 2021/ 2022.. وتحدد 25 جنيها قيمة عادلة وتوصية بالشراء

وعلى صعيد رؤية بنوك الاستثمار، قالت وحدة أبحاث بنك الاستثمار «هيرميٍس» إن شركة أبو قير للاسمدة سجلت أداءًا متميزاً خلال الربع الأخير من العام المالى 2020/ 2021 مدعومة بظروف السوق المواتية.

وأشارت فى ورقة بحثية إلى أن اجمالى الايرادات وإجمالى الأرباح المحققة خلال الربع جاء بزيادة %7 عن توقعاتها، بينما قفز صافى الربح بزيادة %23 عن تقديراتها.

وأوضحت «هيرميس»، فى تقريرها أن متوسط أسعار اليوريا شهدت انتعاشة كبيرة بلغت %59، والامونيا %58 خلال الربع الرابع.

وذكرت أن هامش الربح الاجمالى خلال الربع الرابع ارتفع إلى %49.2 مقابل %47 خلال الربع الثالث، ليتماشى مع تقديراتها البالغة %49.1.

وتوقعت أن تحقق أبوقير للأسمدة أداءً قوياً خلال الربع الأول من 2021/ 2022 مع استمرار ارتفاع أسعار اليوريا والأمونيا بشكل جيد.

وقالت «هيرميس» إن ذلك قد يقابله انخفاض فى الصادرات، إذ تمثل أشهر الصيف موسم ذروة الطلب على الأسمدة محليًا، لذلك يضطر المنتجون عادةً إلى التركيز على السوق المحلية فى الربع الثالث من 2021 (لاحظ أن أسعار السوق المحلية مدعومة وأقل ربحية للمنتجين).

وحافظت «هيرميس» على تقييمها لسهم الشركة عند 25 جنيها مع توصية بالشراء مستندة إلى عدة عوامل أبرزها تخفيض الضرائب وتحويل الشركة إلى نظام المناطق الحرة والتسعير الأفضل للمبيعات المحلية.

«بلتون»: الأرباح الربعية تجاوزت التقديرات البالغة 920 مليون جنيه

ومن جهتها، ترى وحدة بحوث بنك الاستثمار «بلتون» أن أرباح الشركة ارتفعت بمعدل %91 خلال الربع الرابع متجاوزة تقديراتها البالغة 920 مليون جنيه.

وحددت «بلتون» فى ورقة بحثية القيمة العادلة لسهم ابو قير للاسمدة عند 26 جنيها، مع توصية بالشراء.

وأوضحت أن نمو الربحية يعكس ارتفاع حجم المبيعات بنسبة %22، وتوسيع هوامش التشغيل %16.5، إلى جانب %70 نمواً فى متوسط أسعار بيع اليوريا العالمية إلى 390 دولارا للطن.

«فاروس»: صافى أرباح الربع الرابع تجاوز تقديراتنا البالغة 801 مليون جنيه

وقالت وحدة بحوث بنك الاستثمار «فاروس» إن الشركة سجلت مبيعات بقيمة 2.53 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام مقابل تقديراتها عند 2.73 مليار جنيه.

واشارت «فاروس» إلى أن صافى ربح الربع بلغ 1.07 مليار جنيه مقابل تقديراتها البالغة 801 مليون جنيه.

«برايم»: أداء العام المنتهى أعلى من التقديرات %8.. ونرجح استمرار النمو حتى 2022

وترى وحدة بحوث بنك الإستثمار «برايم» أن ايرادات الشركة عن العام المنتهى ارتفعت بنسبة %3.3 عن تقديراتها وذلك بسبب ارتفاع أسعار اليوريا خلال الربع الأخير من العام.

وأوضحت «برايم» فى ورقة بحثية أن الربح قبل خصم الضرائب تجاوز تقديراتها البالغة 4.2 مليار جنيه ليصل إلى 4.3 مليار جنيه.

وذكرت أن انخفاض معدلات الضريبة الفعالة أدى إلى تحقيق صافى أرباح أعلى بقيمة 3.5 مليار جنيه ومرتفعا بنحو %8 عن تقديراتها.

وأوضحت أن الشركة حققت نموا قويا بمقدار %12 و%30 فى الإيرادات وصافى الربح، على التوالى، بدعم من ارتفاع قدرة %8 فى هامش الربحية.

أضافت: أن الارتفاع القوى فى أسعار الأسمدة النيتروجينية العالمية مؤخراً يشير إلى استمرار هذا النمو خلال الفترة المتبقية من 2021، وجزء كبير من عام 2022 القادم».

وأرجعت نمو أسعار الأسمدة إلى انخفاض مستويات العرض، إلى جانب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى على مستوى العالم، فضلاً عن ارتفاع أسعار المحاصيل (مثل القمح وفول الصويا).

تابعت: «نلاحظ أن من بين أسهم قطاعات الصناعات والمواد بالبورصة المصرية، عكست جميعها تقريباً الارتفاع الحالى فى سوق السلع العالمية، باستثناء الأسمدة، التى كانت متأخرة بشكل واضح، على الرغم من مجموعة النتائج القوية».

واوصت «برايم» بزيادة الوزن النسبى على سهم أبو قير للأسمدة مع تحديد سعر مستهدف يبلغ 26 جنيها خلال 12 شهر.

«نعيم» تتوقع ربحية غير مسبوقة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى.. وترفع التقييم إلى 30 جنيها

قالت وحدة أبحاث بنك الاستثمار «نعيم» إن الشركة حققت نتائجا قوية عن الربع الرابع من العام المالى 2020/ 2021، مدعومة بارتفاع أسعار اليوريا وتحسن حجم المبيعات.

واشارت «نعيم» إلى أن التوقعات المستقبلية إيجابية للشركة وهو ما أدى إلى قيامها برفع السعر المستهدف للسهم من 26.37 إلى 30 جنيه.

وذكرت أن إجمالى ايرادات الشركة خلال الربع بلغ 2.535 مليار جنيه؛ بارتفاع %12 ربع سنويا و%22 سنويا، لتتخطى تقديراتها بتحقيق 2.3 مليار جنيه مدعومة بالزيادة القوية فى أسعار الأسمدة النيتروجينية ونمو حجم الصادرات.

وأوضحت ان الشركة سجلت صافى ربح مرتفع %13 بشكل ربع سنوى، و%92 سنويا، ليأتى أعلى من تقديراتها عند 840 مليون جنيه، نتيجة لوصول أسعار اليوريا إلى معدلات قياسية بارتفاع %90 عن أسعار البيع المحلية.

وأشارت «نعيم» إلى أنه مع ارتفاع أسعار اليوريا بنسبة %17 من بداية الربع الحالى لتصل إلى أعلى معدلاتها بقيمة 475 دولارا للطن، من المرجح أن تحقق أبو قير للأسمدة أرباحا غير مسبوقة فى الربع الأول من العام المالى الحالى 2021/ 2022.

وقالت «نعيم» إن الشركة سجلت هامش ربح اجمالى بنسبة %49.16 مرتفعا بنسبة %2.1 على اساس ربع سنوى و%16.49 على اساس سنوى وهو ما يتوافق مع تقديراتها البالغة %49.2.

ولفتت إلى أن التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية بلغت 1.062 مليار جنيه مقارنة مع 711 مليون جنيه فى الربع الثالث و878 مليون الربع الرابع من 2020.

وذكرت «نعيم» أن أسعار اليوريا لامست أعلى مستوى لها فى 7 سنوات عند 415 دولارًا للطن فى نهاية الربع الرابع من العام المالى المنتهى.

وأشارت إلى أن صادرات الشركة بلغت %55 من اجمالى المبيعات وبالتالى استفادت من فارق الأسعار اذ بلغ سعر البيع المحلى خلال هذه الفترة فى حدود 204 دولارات فقط للطن الواحد.

وقالت إن متوسط سعر بيع الشركة لليوريا بلغ 388 دولارا للطن خلال الربع الرابع من العام المالى، بارتفاع %8 على أساس ربع سنوى و%68 مقارنةً بالعام الماضى.

وأضافت أن أسعار اليوريا العالمية ارتفعت بنسبة %18 على أساس ربع سنوى بالربع الرابع من العام، اذ بلغ متوسطها أعلى مستوى له على الإطلاق عند 474 دولاراً للطن فى شهرى يوليو وأغسطس.

وفى نفس الوقت، أوضحت «نعيم» أن متوسط نترات الأمونيوم بلغ 250 دولارًا للطن فى الربع الرابع بزيادة %10 على أساس ربع سنوى و%51 بشكل سنوى.

وبلغ متوسط أسعار الأسمدة السائلة 227 دولاراً للطن خلال الربع، أعلى بنسبة %8 على أساس ربع سنوى و%16 على أساس سنوى، بحسب «نعيم».

وتوقعت «نعيم» أن تكون الشركة احتجزت كميات أكبر من انتاجها خلال الربع الرابع لتوجيهه إلى سوق التصدير وذلك بسبب تراكم المخزون المُرحل من الربع السابق.

ورجحت أن تقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 1.50 جنيه للسهم، بعائد %6 من سعر السهم الحالى.

قالت «نعيم» ان تقييم السهم البالغ 30 جنيهاً أخد فى الاعتبار عدة عوامل تمثلت فى ارتفاع أسعار اليوريا إلى 400 دولار للطن فى السنة المالية 2022، و300 دولار للطن فى السنة المالية 2023.

وأوضحت أن التقييم يضع فى اعتبارة زيادة بنسبة %14 فى معدلات استخدام خطوط الإنتاج خلال السنة المالية بين 2022 – 2024.

وتوقعت استمرار نمو أحجام البيع الكبيرة خلال الفترة المقبلة مع نية الشركة تأجيل الصيانة السنوية لمصانعها والتى تكون خلال الربع الأخير من 2021 وذلك للاستفادة القصوى من نمو أسعار اليوريا العالمية.

وعلى المدى الطويل، قالت «نعيم» إن «أبوقير للاسمدة» تعمل على توسيع عمل خطوط إنتاج اليوريا ورفع الطاقة الإنتاجية اليومية من 1925 إلى 2370 طناً

وأشارت الشركة إلى أن تكلفة الاستثمار فى هذا التوسع ستتراوح بين 80 إلى 90 مليون دولار ممولة بنسبة %100 من القروض، وتم اختيار بنك الكويت الوطنى بالفعل كمستشار مالى.

وذكرت أن الشركة تمتلك خطط استثمارية أخرى تشمل مشروع حامض الفوسفوريك أبو طرطور، ومشروع الميثانول المشترك مع الحكومة؛ وكلاهما يتوقع أن يؤدى إلى قيمة مضافة كبيرة على المدى الطويل.

أضافت: «نبنى تقييمنا على نموذج التدفقات النقدية المخصومة لمدة 5 سنوات، ونموذج السعر إلى العائد، مع تخصيص أوزان متساوية لكل طريقة تقييم».

وأشارت إلى أن الشركة تمتلك عدد من المحفزات تتمثل فى ارتفاع أسعار اليوريا، والتى نتوقع أن يبلغ متوسطها 309 دولارات للطن فى الفترة المتوقعة 2022 إلى 2026 بينما يتداول حالياً بالقرب من 472 دولارا.

ومن ضمن المحفزات، بحسب «نعيم» رفع الدعم عن اليوريا المباعة محليا تماشياً مع برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى، والذى من شأنه أن يقلل %90 من فجوة السعر بين السوق المحلية والسوق الحرة.

وقالت إن رفع الدعم عن السماد سيعمل على زيادة نسبة التصدير 55 إلى %60، إذ سيكون لدى الحكومة بدلاً من ذلك مصادر إضافية لليوريا لتأمين حصتها من التوريد المحلى.

ومن ضمن المحفزات أيضا مشروع الميثانول المقترح حديثًا بقيمة مليارى دولار (مع امتلاك ابو قير للاسمدة ما يقرب من %30) وهو ما يمكن أن يضيف قيمة كبيرة للمساهمين فى المدى الطويل، بحسب نعيم.

وأوضحت أن طرح حصة اضافية من اسهم الشركة بالبورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية من شأنه أن يرفع الأسهم بنسبة %20 إلى %30 ويزيد من فرص دخول الشركة إلى مؤشر «msci» للاسواق الناشئة.

وعلى الجانب الآخر، اوضحت «نعيم» أن هناك بعض المخاطر السلبية على الشركة والتى تتمثل فى نمو الفائض العالمى من اليوريا.

وذكرت أن هوامش أرباح الشركة معرضة بشدة لأسعار المنتجات وأن أى قيود على الصادرات ( التى تمثل حالياً 55 إلى %60 من الانتاج) ستؤدى إلى تآكل الهوامش والتدفقات النقدية.

أضافت: «سيكون التأخير فى بيع الأسهم ضمن برنامج الطروحات الحكومية سلبيا أيضاً حيث قد ينخفض اهتمام المستثمرين من المؤسسات بالسهم، فضلا عن ان ارتفاع قيمة الجنيه سيمثل تحديا نظرا لارتفاع حجم الصادرات المقومة بالدولار».

«مباشر»: زيادة الإيرادات %12 تنعكس على أداء العام.. والهوامش ترتفع من 37 إلى %44

اخيراً، أرجعت وحدة أبحاث شركة «مباشر» لتداول الاوراق المالية الزيادة فى صافى ربح الشركة بشكل رئيسى إلى نمو الإيرادات بنسبة %12 إلى 8.8 مليار جنيه فى العام المالى 2020/ 2021 مقارنة بنحو 7.881 مليار جنيه فى العام المالى 2019/ 2020.

وقالت «مباشر»، فى ورقة بحثية، إن مجمل الربح قفز بنسبة %35.5 مسجلاً 3.9 مليار جنيه مقابل 2.8 مليار جنيه، كما زاد هامش مجمل الربح من %37 إلى %44.