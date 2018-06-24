6 بنود توضح حركة التذاكر المخصصة لاتحاد الكرة من الفيفا للقاءات مصر بالمونديال

علي المصريأصدر الاتحاد المصري لكرو القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة، بيانا رسميا، يكشف فيه حركة التذاكر المخصصة للجبلاية من قبل الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، لحضور لقاءات مصر بكأس العالم "روسيا 2018".وقال البيان: "تابع الاتحاد المصري ما يتم تناوله بلا سند من الحقيقة بخصوص عملية بيع وتوزيع تذاكر

علي المصري

أصدر الاتحاد المصري لكرو القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة، بيانا رسميا، يكشف فيه حركة التذاكر المخصصة للجبلاية من قبل الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، لحضور لقاءات مصر بكأس العالم “روسيا 2018”.

وقال البيان: “تابع الاتحاد المصري ما يتم تناوله بلا سند من الحقيقة بخصوص عملية بيع وتوزيع تذاكر مباريات كأس العالم، ويهمه توضيح النقاط التالية:

1• عملية بيع التذاكر في كأس العالم لها ضوابط محددة موضوعة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

2• تم تخصيص نسبة 8‎% من تذاكر كل مباراة للاتحاد المحلي طرف المباراة يتسلم منها 700 تذكرة فقط، تم زيادتها فيما بعد بـ 350 تذكرة ليكون الإجمالي 1050 مقسمة إلى: 650 درجة أولى، 200 لكل من الدرجتين الثانية والثالثة بأسعار 210، 165، 105 دولار على الترتيب، كما تسلم الاتحاد 30 تذكرة إضافية لمباراة أوروجواي و50 لمباراة روسيا لطرحها بالسعر المحدد.

3• طرحت التذاكر المتبقية الكترونيا وفق مجموعات بلغت 17 مجموعة تم تسميتها من قبل الاتحاد المصري من بينها مجموعة خاصة بعائلات أعضاء المنتخب الوطني، حيث بلغ عدد المسجلين في هذه المجموعات 550 فردا رئيسيا من حق كل منهم جلب تذكرة لواحد إلى ثلاثة من ذويه.

4• إرسلت البطاقات الذكية الخاصة بهذه التذاكر مباشرة إلى العناوين المسجلة في استمارة الحجز دون أن تمر على الاتحاد المصري، فيما يتم طباعة التذاكر نفسها لدى وصول حاجزيها إلى روسيا.

5• جميع التذاكر المباعة تتضمنها كشوف بأسماء وبيانات أصحابها لدى مكتب التذاكر بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

6• أخيرا يؤكد الاتحاد المصري على عزمه وتصميمه على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من أدلى ببيانات غير صحيحة تثير البلبلة في هذا الشأن لدى الرأي العام.