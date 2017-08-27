6 برامج بمعهد التأمين فى سبتمبر

كتب- ماهر أبو الفضل:ينظم معهد تأمين مصر 6 برامج تدريبية خلال سبتمبر المقبل، أولها حول مبادئ وتطبيقات تأمين السفر، ويستهدف من خلاله العاملين بإدارات الحوادث العامة بشركات التأمين وشركات الوساطة ومكاتب السياحة.ويتضمن البرنامج الثانى، الجوانب الفنية لتأمين الحوادث المتنوعة ويستهدف العاملين بإدارات

كتب- ماهر أبو الفضل:

ينظم معهد تأمين مصر 6 برامج تدريبية خلال سبتمبر المقبل، أولها حول مبادئ وتطبيقات تأمين السفر، ويستهدف من خلاله العاملين بإدارات الحوادث العامة بشركات التأمين وشركات الوساطة ومكاتب السياحة.

ويتضمن البرنامج الثانى، الجوانب الفنية لتأمين الحوادث المتنوعة ويستهدف العاملين بإدارات الحوادث المتنوعة بشركات التأمين، أما البرنامج الثالث فينصب على التأمين ضد توقف النشاط وفقد الإيراد، ويستهدف العاملين بالإدارات الفنية مثل الحريق والهندسى.

والبرنامج الرابع، فيرتبط بتسوية المطالبات فى التأمين، ويستهدف العاملين بإدارات التعويضات.

ويتضمن البرنامج الخامس، تأمينات السيارات سواء التكميلى أو الإجبارى ويستهدف العاملين بإدارات السيارات، وأخيرا برنامج الأساليب العلمية والتطبيقية فى إعادة التأمين فى فرعى التأمين البحرى والطيران، ويستهدف العاملين بإدارات إعادة التأمين والتأمين البحرى.

ومن المقرر أن تبدأ البرامج الأربعة الأولى، يوم 17 سبتمبر، وينتهى فى 19 من الشهر نفسه، أما البرنامجان الخامس والسادس، فسيبدآن يوم 24 وينتهيان 26 سبتمبر.