6 اجتماعات للجنة الخطة والموازنة بـ«النواب» الأسبوع القادم

أكد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد ستة اجتماعات هامة خلال الأسبوع القادم.

ويبدأ الاجتماع الأول يوم الأحد الموافق 16/10/2022، وذلك لمناقشة خطة عمل لجنة الخطة والموازنة خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني.

وأضاف سالم أن الاجتماع الثاني والذي يعقد يوم الاثنين الموافق 17/10/2022 سوف يخصص لمتابعة تنفيذ توصيات وملاحظات اللجنة بتقريرها العام عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021.

أما الاجتماع الثالث ويعقد يوم الثلاثاء الموافق 18/10/2022، وذلك لمتابعة تنفيذ توصيات وملاحظات اللجنة بتقريرها العام عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2020/2021، فيما يخص وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق- الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل والبري.

والاجتماع الرابع صباح يوم الأربعاء الموافق 19/10/2022، وذلك لمتابعة تنفيذ توصيات وملاحظات اللجنة بتقريرها العام عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2020/2021، فيما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة أسيوط – والمستشفيات الجامعية بأسيوط.

وكشف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن أن الاجتماع الخامس وموعده يوم الأربعاء الموافق 19/10/2022، وذلك لمتابعة تنفيذ توصيات وملاحظات اللجنة بتقريرها العام عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2020/2021، فيما يخص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي – الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتختتم اللجنة اجتماعاتها بالاجتماع السادس يوم الأربعاء الموافق 19/10/2022، وذلك لمتابعة تنفيذ توصيات وملاحظات اللجنة بتقريرها العام عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2020/2021، فيما يخص وزارة التنمية المحلية هذا بالإضافة لمناقشة ملاحظات اللجنة الخاصة بشأن قرض تنمية الصعيد.