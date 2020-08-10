6 أكتوبر: متابعة تنفيذ مشروعات الإسكان والخدمات وسحب الأعمال من الشركات المتعثرة

عقد المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر اجتماعًا لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات الإسكان والخدمات وبحث التحديات التي تواجه القطاع.

حضر الاجتماع جميع مندوبي شركات الإسكان والخدمات واستشاري المشروعات بالمدينة.

وناقش الاجتماع تذليل العقبات التي تواجه شركات الإسكان حتى لا يتم سحب الأعمال من الشركات المتعثرة.

أهم المشروعات المنفذة بالمدينة

وقال رئيس الجهاز، إنه تم مناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه تنفيذ مشروعات الإسكان والخدمات ومنها مشروع جنة بمنطقة التوسعات الشمالية، مشروع الأسواق التجارية ومجمع النيابات بالتوسعات الشمالية بالإضافة إلى مشروع رفع كفاءة 23 عمارة بالمجاورة العاشرة بالحى السادس .

وأضاف الشربيني، أنه تم متابعة مشروع الموقف الإقليمي ومشروع مركز شباب وقسم شرطة جنوب الأحياء.

وأوضح أنه تم مناقشة خلال الاجتماع جميع مشروعات الإسكان والخدمات التي يتم تنفيذها حاليًا وموقفها التنفيذي، وذلك في إطار حرص الجهاز على سرعة الانتهاء وتسليم الوحدات للمواطنين وتوفير الخدمات لتحقيق التطور والتقدم والتنمية.

وأكد رئيس جهاز المدينة على ضرورة عمل الشركات بكامل طاقتها في كل المواقع وسرعة دفع معدلات الأداء لنهو الأعمال فى التوقيتات والزمن المحدد.