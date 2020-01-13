«6 أكتوبر»: الانتهاء من تسليم الوحدة الصحية بتكلفة إجمالية 1.8 مليون جنيه

قال المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر إنه تم الانتهاء من تسليم الوحدة الصحية “وحدة طب الأسرة” في منطقة التوسعات الشمالية بالمدينة إلى الإدارة الصحية بالمدينة تمهيدا لتشغيلها بتكلفة إجمالية بلغت مليون و 825 ألف جنيه.

مشروع الوحدة الصحية مقام على مساحة 685 متر مربع

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر أنه تم إقامة مشروع الوحدة الصحية على مساحة 685 متر مربع ويتكون من “أرضي ودور أول “غرف” والسطح”، لافتا أن الغرف تضم عدد من الإدارات تضم تسجيل الملفات وعيادة طب الأسرة وتطعيمات ومعمل.

وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر أن الغرف تحتوي على وجود صيدلية وعيادة أسنان، إسعافات أولية وتعقيم، مخزن وسكن أطباء وممرضات بالإضافة إلى استراحة عاملين وإدارة للحسابات.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الوحدة الصحية تعد من ضمن مجمع خدمات التوسعات الشمالية لخدمة الإسكان القومي بمناطق( أبو ألوفا – صبحى حسين – ٢٠٠٠ قطعة – ٢٧٦ م – ٢٠٩م)، حيث يتكون المجمع من (مدرسة – وحدة صحية – حضانة – سوق تجارية).​