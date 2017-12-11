6 أعضاء بالصحفيين يطالبون بعقد اجتماع طارئ

رحاب صبحى: قام 6 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بتقديم طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة حول اعتقال الصحفيين، خاصة ما تم من حبس لاثنين من أعضاء الجمعية العمومية؛ بسبب الوقفة الاحتجاجية ضد قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والانتهاكات الأخرى التى تعرض لها العديد من الصحفيين التى شملت حبس وا

رحاب صبحى:

قام 6 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بتقديم طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة حول اعتقال الصحفيين، خاصة ما تم من حبس لاثنين من أعضاء الجمعية العمومية؛ بسبب الوقفة الاحتجاجية ضد قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والانتهاكات الأخرى التى تعرض لها العديد من الصحفيين التى شملت حبس واختفاء ومنع من السفر وغيرها، والأعضاء الذين تقدموا بطلب عقد الاجتماع الطارئ هم: جمال عبد الرحيم، ومحمد سعد عبد الحفيظ، ومحمود كامل، ومحمد خراجة، وأبو السعود محمد، وعمرو بدر.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت حبس الصحفيين: حسام السويفي وأحمد عبدالعزيز، لاتهامهما بالتظاهر دون الحصول على ترخيص وترويج أفكار تحض على كراهية النظام، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور بغرض تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الصحفيين أحمد عبد العزيز وحسام السويفي عضوي النقابة، أثناء الوقفة التي نظمتها النقابة للتنديد بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده إلى القدس، فضلا عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وكان 4 من أعضاء مجلس النقابة قد تقدموا ببلاغ للنائب العام أمس، بعد قيام قوات الأمن بالقبض على الزميلين واقتيادهما لجهة غير معلومة، وذلك عقب وقفة احتجاجية أمام النقابة الخميس الماضي، للتنديد بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها.