6 أشهر تفصل السياحة الدينية عن مسار العائلة المقدسة

حسين رجب: تسابق الحكومة الوقت لإنجاز مسار رحلة العائلة المقدسة، المولود الجديد للسياحة الدينية، والذى يأمل معنيون أن يضخ مليارات الجنيهات سنوياً، مع مساع حكومية لاستعادة رواج السياحية.6 أشهر المدة الزمنية، التى أعلنها بيان مجلس الوزراء فى 13 مايو الجارى، للانتهاء من أعمال المرحلة العاجلة ال

حسين رجب:



تسابق الحكومة الوقت لإنجاز مسار رحلة العائلة المقدسة، المولود الجديد للسياحة الدينية، والذى يأمل معنيون أن يضخ مليارات الجنيهات سنوياً، مع مساع حكومية لاستعادة رواج السياحية.

6 أشهر المدة الزمنية، التى أعلنها بيان مجلس الوزراء فى 13 مايو الجارى، للانتهاء من أعمال المرحلة العاجلة التجربيبة التى تشمل خمس مواقع بمصر القديمة، والمعادى، ووادى النطرون من بين 25 موقعاً يشملها المسار الذى يبلغ طوله 3500 كم.

البيان الأخير لمجلس الوزراء، يأتى بعد الاجتماع الثانى برئاسة المهندس شريف إسماعيل، خلال 11 يوما فقط، لبحث الاستعدادات لاستقبال أول أفواج الزائرين للمسار، دون تحديد موعد.

وبارك بابا الفاتيكان فرنسيس، فى أكتوبر 2017، مسار العائلة المقدسة بمصر كمقصد للحج المسيحى، وبارك الأيقونة الخاصة.

وعادة ما يحج المسيحيون بزيارة قبر المسيح بالأراضى المحتلة، ومكان تعمده بالأردن، لكنهم لا يمرون بمصر التى شهدت رحلة العائلة المقدسة هربا من اضطهاد الرومان.

يقول الخبير الأثرى مجدى شاكر لـ«المال»، إن هناك 25 منطقة مرت بها العائلة المقدسة بمصر، واستمرت 3 سنوات و11 شهرًا، بينها 8 محطات أساسية.

وتطرق إلى بداية الرحلة من مدينة رفح والعريش والفرما بمحافظة شمال سيناء، مرورا بمنطقة تل بسطا وبلبيس بالشرقية وسمنود بالغربية، ووادى النطرون بالبحيرة، قبل أن تتوجه لمناطق بالقاهرة والمنيا وأسيوط، وأخيرا منطقة مسطرد.

فى تصريحات لـ«المال»، قال الأب هانى باخوم، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، إن زيارة العائلة المقدسة تمثل أمرا هاما جدا للكنيسة، وتوقع مردود ايجابى للغاية لمسارها.

وأضاف باخوم: نستطيع بشرطين أن نصل لملايين الزوار، الأول الاستقرار الأمنى وهو متوفر، والثانى تعاون الكنيسة مع الوزارة.

وقال بيان للمجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية الجمعة 17 مايو: «نثمن الجهود المخلصة التى تقوم بها الدولة لإحياء مسار العائلة المقدسة، بما يجعله أحد المعالم الأثرية الهامة فى السياحة الدينية».

وقال الباحث الأثرى مجدى شاكر، إن ميزة تلك الرحلة أنها تشكل نقلة نوعية للاقتصاد وتغيير نوعى بقطاع السياحة.

ولفت إلى أن السياحة الدينية لا تقتصر على زيارة الأماكن، ولكن شراء هدايا، كالأيقونات والسبح، والترويج لمزارات، داعيا لتهيئة البيئة المحيطة، وإطلاق حملة ترويجية بالخارج يتصدرها رجال الدين والمشاهير.

واتفق معه باسل السيسى، رئيس لجنة السياحة الدينية السابق، بغرفة الشركات السياحية، قائلا إن الرحلة إضافة كبيرة، لو تم اتخاذ الإجراءات المناسبة من تجهيز وتسويق داخلى وخارجى.

وقال معتز السيد، نقيب المرشديين السياحيين، وعضو المجلس الاستشارى للسياحة لـ»المال»، إنها فائدة اقتصادية كبيرة، وتستهدف شريحة جديدة من السياح، ولابد من استثمارها».

وأضاف أن مليون سائح يعنى دخول نحو مليار دولار، ومن السهل أن يجتذب مسار العائلة المقدسة هذا العدد، مع زيادته سنويا.