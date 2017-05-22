6 أسهم تنجو من فخ تراجعات البورصة

سيطر التراجع في مستهل التعاملات الصباحية بجلسة اليوم الإثنين، على غالبية الأسهم المتداولة في البورصة المصرية، لتتمكن 6 أسهم فقط النجاه والصعود بنسب جيدة.

وجاءت تلك الأسهم كالتالي أوراسكوم للفنادق والتنمية الذى ارتفاع بنحو 3.68% عند 10.14 جنيه، وسهم الأسكندرية لاسمنت بورتلاند صاعدًا بنحو 2.05% عند 9.45 جنيه، يلية سهم المجموعة المصرية العقارية بنحو 1.75% عند 11.65 جنيه، إضافة لسهم مطاحن مصر الوسطى بنسبة 1.43% عند 37.65 جنيه، ثم سهم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 0.40% عند 12.59 جنيه، إضافة لسهم رمكو لإنشاء القرى السياحية الذى صعد بنحو 1.03% ليسجل 2.95 جنيه.

وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 133، سيطر الارتفاع على أداء 6 أسهم، وانخفض 108 أسهم بينما لم يتغير 19 سهما.

وهوت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل جماعي في مستهل التعاملات، متأثرة بقرار البنك المركزي، أمس الأحد، برفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض، ليفقد رأسمالها نحو 9 مليارات جنيه، خلال أول 15 دقيقة من التداول، مسجلاً مستوى 660.5 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بشكل حاد بلغ 1.82%، ليصل إلى مستوى 12739.13 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.7% ليصل إلى مستوى 586.94 نقطة، وامتد التراجع إلى مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا 0.91% ليصل إلى مستوى 1369.19 نقطة.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها، أمس الأحد، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس إلى 17.75%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أيضًا إلى 17.75%.