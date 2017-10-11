6 أسابيع فترة انتظار إيمجراند 7

وتسليم "X7" بداية نوفمبر أحمد شوقي أدى نقص المعروض من السيارة جيلي إيمجراند 7 المجمعة محليًا إلى وصول فترة الانتظار بقوائم الحجز لدى الوكيل الرسمي شركة جي بي أوتو غبور إلى نحو 6 أسابيع. ويمكن التسليم بنهاية شهر نوفمبر المقبل…

وتسليم “X7” بداية نوفمبر

أحمد شوقي

أدى نقص المعروض من السيارة جيلي إيمجراند 7 المجمعة محليًا إلى وصول فترة الانتظار بقوائم الحجز لدى الوكيل الرسمي شركة جي بي أوتو غبور إلى نحو 6 أسابيع.

ويمكن التسليم بنهاية شهر نوفمبر المقبل لمن يقوم بالحجز حاليًا؛ وفق اتصال هاتفي بأحد معارض الشركة.

وأوضح مسئول المبيعات بالمعرض أن سعر السيارة يصل حاليًا إلى 165.5 ألف جنيه بجميع فروع جي بي أوتو.

واستدرك “لابد من ضرورة سداد المبلغ كاملًا عند الحجز حتى لا يتم تغيير سعر السيارة في حالة زيادته”، موضحًا أن الشركة ملتزمة في حالة تراجع السعر برد الفارق إلى العميل.

وكان إبراهيم نجيب النائب الأول للرئيس التنفيذي لسيارات الركوب بشركة جي بي غبور أوتو قد قال في تصريحات سابقة على هامش معرض أوتوماك فورميلا إن السبب وراء ندرة جيلي إيمجراند 7 هو تأخر وصول مكونات الكراسي الخاصة بالسيارة

وأوضح وقتها أن الموزعين كانوا قد استلموا حصص شهر سبتمبر الماضي بخلاف ما صرح به بعض الموزعين لـ”المال”.

يذكر أن مبيعات جيلي إيمجراند 7 سجلت خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري 1929 سيارة مقابل 2504 سيارة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بتراجع 575 وحدة بنسبة تراجع تقدر بـ 23%؛ وفق بيانات مجلس معلومات سوق السيارات أميك.

وبالنسبة للسيارة جيلي إيمجراند X7 قال مسئول المبيعات إن الشركة فتحت باب الحجز على السيارة منذ شهر سبتمبر الماضي على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا 2017؛ حين تم تدشين السيارة محليًا لأول مرة بشكل رسمي.

وأضاف أن سعر الحجز حاليًا يصل إلى 315 ألف جنيه وهو سعر السيارة المعلن منذ تدشينها رسميًا على أن يبدأ تسليم السيارة خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل.



