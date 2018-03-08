6 أجهزة فحص جديدة لمعمل متبقيات المبيدات بقيمة 55 مليون جنيه

الصاوى أحمدانتهى المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية بوزارة الزراعة، من تركيب جهازين جديدين لتحليل متبقيات المبيدات بتكلفة 15 مليون جنيه الاسبوع الماضى، ليرتفع إجمالى الأجهزة الجديدة إلى 6 قيمتها الإجمالية 55 مليونًا.وأكد الدكتور أشرف المرصفى، رئيس المعمل فى تص

الصاوى أحمد

انتهى المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية بوزارة الزراعة، من تركيب جهازين جديدين لتحليل متبقيات المبيدات بتكلفة 15 مليون جنيه الاسبوع الماضى، ليرتفع إجمالى الأجهزة الجديدة إلى 6 قيمتها الإجمالية 55 مليونًا.

وأكد الدكتور أشرف المرصفى، رئيس المعمل فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أن خطة تطوير معمل متبقيات المبيدات تستهدف تقليل الوقت المطلوب لاستخراج نتائج تحليل العينة ومنح الشهادة للمصدر عن متبقيات المبيدات فى الشحنة، وأن تركيب الأجهزة يأتى فى إطار تحسين مستوى العمل فى المعمل وزيادة طاقاته لأقصى مستوى.

ويطلب الحجر الزراعى المصرى من المصدرين شهادة عن تحليل متبقيات المبيدات عن كل شحنة مصدرة، ويتم إرفاقها معها للدولة المستوردة.

وكان المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات قد انتهى من تركيب 4 أجهزة لتحليل متبقيات المبيدات فى المعمل خلال الشهور الثلاثة الماضية بقيمة 40 مليون جنيه، ومع إضافة قيمة الجهازين الأخيرين ترتفع هذة القيمة إلى 55 مليونا.

وأوضح رئيس المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات أن طاقة المعمل تصل حالياً إلى 1500 عينة يوميًّا بدلا من 500 فقط.

وقال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات، بوزارة الزراعة، إنه تم تدريب 865 شابا من مطبقى المبيدات فى جميع المحافظات، لكى يكون دورهم هو رش المبيدات بدلاً من الفلاح مباشرة والقضاء على ظاهرة الرش العشوائى والمحافظة على المنتجات الزراعية.

وأوضح أن مصر من أقل دول العالم استهلاكًا للمبيدات، طبقا للمتوسط العالمى.

وتابع رئيس لجنة المبيدات، أن الهدف من برنامج مطبقى المبيدات الحد من المبيدات ذات البطاقات الحمراء الأكثر خطورة، والبحث عن بدائل لهذه الأنواع لحماية القطاع الزراعى والصحى.

وأشار إلى أنه تم توقيع مذكرات التفاهم مع الشركات الدولية ذات السمعة الجيدة فى عالم إنتاج المبيدات، وتستهدف التأكيد على الموقف المصرى بأنها معنية بقضايا الأمان والفاعلية.

وارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية خلال الموسم المنتهى، الذى يبدأ من أول سبتمبر 2016 ويستمر حتى نهاية أغسطس 2017، بنحو 200 ألف طن، لتسجل 3.9 مليون طن بقيمة 2.2 مليار دولار، مقابل 3.7 مليون طن، بقيمة 2.2 مليار، فى العام السابق.

ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، احتلت الدول العربية المرتبة الأولى من حيث المستوردين للحاصلات المصرية، مستحوذة على 1.724 مليون طن، تمثل 45% من إجمالى الصادرات، بقيمة بلغت 912.155 مليون دولار، تلاها دولا أوروبية، بنحو 872.566 ألف طن، تمثل 23% من إجمالى الصادرات، بقيمة بلغت 373.467 مليون.