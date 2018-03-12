6 أبريل .. جنوب الجيزة تنظر مديونية فندق سياج

شريف عمر :تنظر محكمة جنوب الجيزة القضية المقامة من عدة بنوك ضد رجل الأعمال رامى سياح للمطالبة بالديون المتراكمة على فندق سياج بالهرم، وذلك بالجلسة العامة يوم 6 أبريل المقبل.وقالت مصادر مقربة من القضية أن المحكمة ستتجه لتأجيل نظر القضية مرة أخرى لتقديم الاوراق والمستندات المطلوبة، بجانب منح الفرص

شريف عمر :

تنظر محكمة جنوب الجيزة القضية المقامة من عدة بنوك ضد رجل الأعمال رامى سياح للمطالبة بالديون المتراكمة على فندق سياج بالهرم، وذلك بالجلسة العامة يوم 6 أبريل المقبل.

وقالت مصادر مقربة من القضية أن المحكمة ستتجه لتأجيل نظر القضية مرة أخرى لتقديم الاوراق والمستندات المطلوبة، بجانب منح الفرصة لرجل الاعمال فى امكانية التوصل الى اتفاق ودى مع تحالف البنوك الدائنة.

يشار إلى أن فندق سياج متوقف منذ 2010 بقرار من بنك التنمية الصناعية، والذى يعتبر الدائن الأكبر بنحو 400 مليون جنيه، بجانب بنوك أخرى

وكانت المال قد نشرت مؤخراً سعى مجموعة “علاج” الطبية السعودية، التقدم لشراء فندق “بيراميدز سياج” بالهرم، ليتم تحويله إلى مستشفى تخصصى متكامل.

ويقع “سياج” فى منطقة المريوطية، وتأسس عام 1974، على مساحة 4500 متر، وهو مغلق منذ سبتمبر 2010، نتيجة أزمات مالية بين رجل الأعمال رامى سياج – المالك السابق- وعدد من البنوك، منها “التنمية الصناعية”، و”العربى الأفريقى”، و”العقارى العربى”، و”كريدى أجريكول”، و”الأهلى المتحد”، و”مصر”، كما تعرض الفندق لعدة حوادث حريق أثرت على بنيته التحتية.

وكانت البنوك الدائنة قد عرضت الفندق للبيع فى مزاد علنى خلال الربع الأخير من العام الماضى، ولكن العملية باءت بالفشل، فيما أوضح آخر تقييم للفندق بلغ نحو 185 مليون جنيه.