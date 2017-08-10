6 آلاف و160 راكبًا بموانئ البحر الأحمر اليوم

نادية صابر صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين أمانة وبوسيدون إكسبريس وعلى متنهما 338 راكبا و89 شاحنة و6 شاحنات عفش ركاب و21 سيارة، بينما تغادر 3 سفن وهى مسرة والقاهرة وعمان وعلى متنها 2494 راكبا و36 شاحنة و58 سيارة. فيما شهد ال



نادية صابر

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين أمانة وبوسيدون إكسبريس وعلى متنهما 338 راكبا و89 شاحنة و6 شاحنات عفش ركاب و21 سيارة، بينما تغادر 3 سفن وهى مسرة والقاهرة وعمان وعلى متنها 2494 راكبا و36 شاحنة و58 سيارة.

فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين أمانة والحرية وعلى متنهما 638 راكبا و42 شاحنة و15 شاحنة عفش ركاب و62 سيارة، وغادرت 3 سفن، وهى عمان والقاهرة وبوسيدون وعلى متنها 1457 راكبا و35 شاحنة و71 سيارة.

على جانب آخر، يشهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة لابسبس، وعلى متنها 71 راكبا من مختلف الجنسيات، متجهة إلى ميناء شرم الشيخ، بينما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين برنسيسة وسينا وعلى متنهما 257 راكبا و6 برادات و21 تريلا و7 سيارات.

فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين برنسيسة وسينا وعلى متنهما 297 راكبا و19 برادا و10 تريلات و3 سيارات و2 باص جيت، وغادرت السفينتان برنسيسة وسينا وعلى متنهما 608 ركاب و13 برادا و11 تريلا و9 سيارات و2 باص جيت.