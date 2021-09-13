596 مليون كيلووات ساعة صادرات مصر من الطاقة الكهربائية

سجلت صادرات مصر من الطاقة الكهربائية نحو 596 كيلووات ساعة خلال الخمسة شهور الأولى من العام الجارى، خلال الفترة من يناير وحتى مايو الماضي.

وعلمت «المال» من مصادر مسئولة بقطاع الكهرباء أن يناير الماضى كان الشهر الأعلى تصديرا بواقع 159 كيلووات ساعة، تلاه شهر مارس بإجمالى 137 كيلووات ساعة، وجاء شهر مايو فى المركز الثالث بقدرات بلغت حوالى 136 مليون كيلووات ساعة.

وأشارت المصادر إلى أن شهر فبراير سجل قدرات تصديريه بإجمالى 135 مليون كيلووات، فيما جاء ابريل كأقل شهر فى تصدير الطاقة الكهربائية بواقع 129 مليون كيلووات ساعة.

وترتبط مصر بشبكة كهربائية مع الاردن والأراضى الفلسطينية وليبيا والسودان.

وبدأت مصر تصدير الكهرباء إلى الأردن منذ عام 1999، عبر خط تصل قدراته إلى 400 ميجاوات، وآخر مع الأراضى الفلسطينية بطاقة 30 ميجاوات تعادل %30 من احتياجاتها.

وتصدر مصر الكهرباء إلى ليبيا بقدرات تقارب 40 ميجاوات، عبر خط ربط مشترك معها منذ عام 2006.

وتوقعت المصادر إرتفاع صادرات مصر من الكهرباء وأن تشهد طفرة خلال الفترة المقبلة، نظرًا لبدء دراسات زيادة القدرات المصدرة إلى ليبيا، إضافة إلى العمل على زيادة قدرة خط الربط الكهربائى مع الأردن وإمكانية إستغلاله للتصدير لدول أخري.

وإنتهت وزارة الكهرباء من إجراءات تنفيذ مشروع للربط مع السودان، وبدأت تصدير الطاقة الكهربائية إليها بواقع 70 ميجاوات منذ شهر أبريل 2020 تستهدف زيادتها إلى نحو 240 ميجاوات خلال أشهر قليلة.

ولفتت المصادر إلى أن مصر تسعى إلى زيادة صادراتها من الكهرباء، لا سيما مع وجود فائض كبير يصل لنحو 20 ألف ميجاوات، وتخطط للربط مع السعودية وقبرص واليونان ودول الخليج خلال العقد الحالى.

ونفذت مصر عبر شركة سيمنس 3 محطات كهربائية تعد الأكبر على مستوى العالم بنظام الدورة المركبة، هى «بنى سويف»، و«الكريمات»، و«العاصمة الجديدة»، بقدرات 14800 ميجاوات، ليقفز إجمالى إنتاج مصر من الكهرباء حاليًا إلى نحو 60 ألف ميجاوات.