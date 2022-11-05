592.23 مليار جنيه إجمالي أصول البنك التجاري الدولي بنهاية سبتمبر 2022

كشفت القوائم المالية التي أعلن عنها البنك التجاري الدولي CIB عن ارتفاع أصول البنك لتصل إلي 592.235 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقارنة بنحو 498.235 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

كما ارتفعت ودائع العملاء لتصل إلي 499.019 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقارنة بنحو 407.241 مليار جنيه بنهايةديسمبر 2021، بمعدل زيادة وصل 22.5% .

وارتفعت صافي الارباح بعد خصم الضرائب لتصل إلي 12.19 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقارنة بنحو 9.88 مليار جنية بنهاية سبتمبر 2021، بمعدل زيادة حوالي 23.5%.

ويذكر أن البنك التجاري الدولي قد أطلق برنامج “استدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة”، وهو برنامج يستهدف دمج مبادئ الاستدامة في الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر لتحقيق النمو الشامل في القطاعات كافة، وذلك في فاعليات قمة عصر حلول الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة التي نظمتها شركة سي إس آر إيجيبت، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.