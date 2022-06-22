591.3 مليون دولار قيمة تحصيل إيجارات حق الانتفاع للعام المالي 21/22 بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية

كشف المهندس أيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، عن تحصيل إيجارات حق انتفاع للعام المالي الحالى 2021/2022 بلغ 591.3 مليون دولار أمريكى.

وأعلن خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، عن قرار إلغاء تراخيص 4 مشاريع إستثمارية لعدم جدية التعاقد .

وناقش الاجتماع، خطة التوسع القادم بمساحة 30 فدان للمنطقة الحرة العامة و مقترحات تطويرها من حيث رفع كفاءة المبنى الإدارى بأحدث الطرق الإطفائية الحديثة مع مراعاة الإدارات التي تحوى مستندات ورقية و التى تضرر من طرق إطفاء الحريق بالماء بالإضافة إلى ترفيق مساحة 30 فدان سيتم إضافتهم من طرق و كهرباء و مياه و صرف صحي و رفع قدرة المحطة القائمة.

كما وجه محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع بتشكيل لجنة من مديرية الزراعة و البيئة؛ لدراسة تشجير المنطقة الحرة العامة بما يتناسب مع طبيعة المنطقة.

كما أكد بشارة خلال الاجتماع على تذليل كافة العقبات للمستثمرين الجدد من أجل توفير مناخ مناسب للاستثمار بمحافظة الإسماعيلية مشددًا على تقديم مستوى متميز من الخدمات المقدمة لهم.

وناقش الاجتماع المقترحات المقدمة من عدة جهات لإدارة مخلفات المصانع المقامة بالمنطقة بطرق آمنة.

وأكد بشارة على أنه جارٍ إنشاء مُجمع للخدمات البنكيَّة لخدمةِ المستثمرين بالإضافة إلى وحدة منفصلة للخدمات الجمركية بالمنطقة.