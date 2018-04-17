59 مليار جنيه عجزا في موازنة الهيئات الاقتصادية خلال 2018/2019

مها أبوودن:أظهر البيان الإحصائي للهيئات الاقتصادية في موازنة العام المالي الجديد 2018/2019، عن عجز في موازنة الهيئات الاقتصادية بقيمة 59 مليار جنيه.ووفقا للبيان الذي نشرته بعض المواقع الإلكترونية الثلاثاء، فإن قيمة ما سيؤول للخزانة العامة من فوائض تلك الهيىات يبلغ 200 مليار جنيه، فيما يبلغ

مها أبوودن:

أظهر البيان الإحصائي للهيئات الاقتصادية في موازنة العام المالي الجديد 2018/2019، عن عجز في موازنة الهيئات الاقتصادية بقيمة 59 مليار جنيه.

ووفقا للبيان الذي نشرته بعض المواقع الإلكترونية الثلاثاء، فإن قيمة ما سيؤول للخزانة العامة من فوائض تلك الهيىات يبلغ 200 مليار جنيه، فيما يبلغ قيمة ما يتاح من الخزانة العامة لتلك الهيئات نحو 259 مليار جنيه.

وذكر البيان الاحصائي أنه من المتوقع أن تحقق بعض الهيئات الاقتصادية خساىر بقيمة 13.2 مليار جنيه، بواقع 6.7 مليار جنيه للهيئة الوطنية للإعلام، و5.5 مليار لهيىة السكك الحديدية، ومليار واحد لباقي الهيئات.